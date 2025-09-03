Camión mosquito perdió el control y quedó colgando en un barranco

Un camión mosquito de gran porte se despistó este martes por la mañana en cercanías del paso internacional Cardenal Samoré, en Neuquén, y terminó en un barranco en medio de las intensas nevadas que afectan la zona cordillerana.
El siniestro ocurrió alrededor de las 08:40 sobre la ruta nacional 231, a la altura del kilómetro 5, en proximidades de la Laguna Totoral. Según informaron los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, el vehículo perdió el control en plena curva debido al pavimento resbaladizo y la escasa visibilidad, provocadas por el temporal de nieve.
Operativo de emergencia
En el momento del accidente, el paso internacional permanecía cerrado al tránsito como medida preventiva por el mal tiempo. El conductor del camión fue trasladado al puesto sanitario de Cardenal Samoré, donde recibió asistencia médica. Si bien no se brindaron mayores precisiones sobre su estado de salud, se confirmó que se encuentra fuera de peligro inmediato.
Bomberos trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad vehicular y evitar nuevos incidentes. También intervino una ambulancia del hospital Dr. Oscar Arraiz y un móvil de la Comisaría N.º 28, que reforzó el operativo de prevención.
Tras el siniestro, las autoridades reiteraron la necesidad de extremar precauciones en las rutas cordilleranas. Recordaron que, en esta época del año, las nevadas y la formación de hielo representan un alto riesgo para los conductores, sobre todo en sectores de curvas cerradas como el del hecho registrado. (Fuente: noticiasnqn)