Acordaría pena condicional un imputado por organizar juegos de azar clandestinos

La Justicia de Federal tramita una causa por infracción al artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la organización ilegal de juegos de azar. Según se adelantó, en el marco de un juicio abreviado se acordó una condena de tres años de ejecución condicional para el imputado, la cual se conocería formalmente en la segunda quincena del mes.
Fue tras una audiencia judicial que se desarrolló este martes con la presencia de la jueza de Garantías, Dra. Susana Irurzun; la fiscal, Dra. Eugenia Molina; y el abogado defensor, Dr. Passarella.
El proceso se originó en noviembre del año pasado, cuando personal de la Sección Leyes Especiales de la División Trata de Personas, dependiente de la Dirección Investigaciones de Paraná, cumplió una orden judicial emitida por la jueza Irurzun en el marco de la causa “Ministerio de Seguridad y Justicia s/ denuncia (Organización ilegal de juegos de azar)”.
El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en colectora Aguirre Almada, donde se identificó a un hombre de 66 años y a otras 15 personas mayores de edad. Durante el procedimiento se secuestraron dinero en efectivo, dólares, guaraníes, fichas de juego, cartas españolas y de póker, cuadernos con anotaciones y un teléfono celular. También se requisó un vehículo Chery Fulwin.
En ese momento, el propietario de la vivienda había quedado detenido en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Federal, acusado de organización ilegal de juegos de azar en flagrancia.
De confirmarse la condena en trámite, el imputado recibiría una pena en suspenso bajo reglas de conducta, lo que significa que no irá a prisión si cumple con las condiciones establecidas por la Justicia.
Qué es una condena de ejecución condicional
Se trata de una sentencia de prisión cuya aplicación queda en suspenso. El condenado permanece en libertad bajo determinadas reglas de conducta y sin cometer nuevos delitos durante un plazo definido. En caso de incumplimiento, el beneficio puede ser revocado y la pena deberá cumplirse de forma efectiva. (con información de Federal al día)