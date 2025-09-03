 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales La Rioja

Se incendió un boliche en La Rioja y evacuaron a cientos de jóvenes

Un desperfecto eléctrico en la parrilla de luces del escenario desató un incendio en la disco Space. El fuego tomó el techo y generó una estampida. Bomberos lograron sofocar las llamas y no hubo heridos, aunque el lugar fue clausurado por la Policía.

3 de Septiembre de 2025
Se incendió un boliche en La Rioja

Un boliche de La Rioja se convirtió en escenario de pánico durante la madrugada del domingo, cuando un desperfecto eléctrico en la parrilla de luces del escenario provocó un incendio que obligó a evacuar de urgencia a cientos de jóvenes. El siniestro ocurrió en la disco Space, ubicada sobre la Ruta Nacional 38, poco antes de las 2 de la mañana.

 

El inicio del fuego

De acuerdo a los registros captados por celulares de los asistentes, un cortocircuito generó chispazos que rápidamente encendieron el techo del lugar. En cuestión de segundos, las llamas se expandieron y comenzaron a soltar densas columnas de humo, lo que provocó gritos, corridas y una estampida hacia las salidas de emergencia.

Los bomberos llegaron al lugar y trabajaron durante varias horas hasta lograr controlar el fuego. De milagro no se registraron víctimas ni heridos, a pesar de la magnitud del siniestro y el caos vivido en la evacuación.

 

El comunicado de los dueños

Desde la organización del boliche emitieron un comunicado en el que señalaron que la emergencia se originó por “una falla eléctrica” y destacaron que la evacuación “se llevó a cabo de manera ordenada y en un tiempo récord de 1 minuto y 40 segundos”.

 

“La situación, pese al pánico inicial, se mantuvo controlada y alejada de cualquier tipo de peligrosidad. Decidimos reprogramar la fecha del evento para garantizar la seguridad en cada una de nuestras presentaciones”, afirmaron los responsables de Space.

Denuncias y clausura

La versión oficial contrasta con los reclamos de vecinos y de algunos padres de los jóvenes, quienes manifestaron su preocupación y pidieron el cierre definitivo del local bailable. Según confirmaron desde la Comisaría 6ª, tras el hecho se radicó una decena de denuncias vinculadas al boliche.

Como consecuencia, la Policía procedió a clausurar Space mientras avanza la investigación para determinar con precisión qué provocó el incendio. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la falla que originó el siniestro. (Clarín)

