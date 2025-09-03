Video: mientras la víctima de femicidio era asistida, el agresor miraba desde la puerta

Femicidio en Mendoza. Un brutal crimen sacudió la tarde del martes en Guaymallén, Mendoza. Sandra Sánchez, de 57 años, murió tras ser herida con un cuchillo en la puerta de su casa, ubicada en calle Rópolo al 6500, a metros de Tirasso.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.40 y quedó registrado en un video grabado por un vecino, en el que se observa a la víctima caída en la vereda mientras los vecinos intentaban auxiliarla. En paralelo, su expareja Enzo Valdovino, detenido como presunto autor del femicidio, permanecía inmóvil en la puerta de la vivienda sin brindar ayuda.

Femicidio en Guaymallén: su ex pareja se quedó en la puerta de la casa sin auxiliarla

Una vecina identificada como Juana relató: “No lo podía creer. Él estaba parado en la puerta de la casa y decía: ‘Ya fue, ya no hay más nada que hacer’. Hasta que se murió ella, él estuvo parado en la puerta”, contó en diálogo con Radio Nihuil.

Testimonios de los vecinos

Sandra había regresado en colectivo a su domicilio cuando se desplomó en la vereda. “Ella estaba boca abajo y le salía mucha sangre. Primero pensé que la habían atropellado”, relató Juana.

Otro testigo, Daniel, bicicletero de la esquina, escuchó el grito desesperado de la víctima: “Le dijo: ‘Enzo, ¿qué hiciste?’ y se desplomó en la vereda”.

El joven que estaba con él le colocó su remera en la herida de Sandra para contener la hemorragia. Luego se sumaron otros vecinos que llamaron al 911 mientras intentaban asistirla. La ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegó cuando la mujer aún tenía signos vitales, pero murió minutos después.

La detención de Enzo Valdovino

El hombre de 57 años fue detenido en la puerta de la vivienda, sin intentar escapar. Según dijo a la Policía, había ido a retirar sus muebles tras la separación. En su declaración sostuvo que discutió con Sandra, forcejearon y en ese momento tomó un cuchillo con el que la hirió.

Valdovino y la víctima habían estado juntos durante 20 años, pero estaban separados desde hacía un mes, tras un episodio en el que él habría intentado agredir a una de las hijas de Sandra.

La fiscal Claudia Ríos, a cargo de la investigación, caratuló la causa como femicidio y ordenó nuevas medidas.

Antecedentes que complican al acusado

Tras el crimen, surgieron testimonios que podrían comprometer aún más a Valdovino. Una amiga de las hijas de Sandra entregó a la Fiscalía mensajes que el hombre le habría enviado la madrugada del martes, advirtiendo: “Si voy para allá se termina todo”.

Además, se conoció que mantenía al menos ocho perfiles de Facebook. En los últimos meses compartía mensajes sobre frustración, desamor y frases alusivas a su relación, lo que para los investigadores podría reflejar un trasfondo de conflicto previo al ataque.

La mañana posterior al femicidio, las hijas de la víctima sacaron a la calle los muebles que habían sido motivo de discusión. Vecinos que pasaban se llevaron los objetos, en una escena que dejó expuesta la desolación de la familia. (Con información de Uno Mendoza)