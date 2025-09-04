Trágico choque múltiple en Victoria: murió un motociclista y hay otro herido grave

En calle Piaggio, en su intersección con España, se produjo un trágico choque múltiple en Victoria que derivó en el fallecimiento de un motociclista. Ocurrió en la noche del miércoles.

Fue en la esquina de una estación de servicio de Victoria. Foto: P.E.R.

Por causas que tratan de esclarecerse, un Renault Megane, que iba por calle España, colisionó con una Motomel 125 c.c. y una Honda Wave, que transitaban por calle Piaggio, en la esquina de una estación de servicio.

Según precisó a Elonce el jefe de la Departamental Victoria, comisario mayor Martín Tello, el conductor de la Honda Wave fue trasladado al hospital Salaberry, donde minutos después se confirmó su fallecimiento. Tenía 24 años.

Así quedaron las motos en la calle tras el fuerte impacto. Foto: P.E.R.

A su vez, se precisó que el conductor del auto no sufrió heridas, pero sí el conductor de la Motomel 125 c.c., un hombre de 23 años, que tendría aparente fractura en su pierna derecha. Además, iba acompañado con una mujer de 19 años.

La policía cortó el tránsito en calle España y ya se hicieron los trabajos pertinentes por parte de la División Criminalística.