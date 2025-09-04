Confirmaron la identidad de motociclista fallecido en choque múltiple

Axel Víctor Espíndola, de 24 años de edad es la víctima fatal de un choque múltiple ocurrido durante la noche del miércoles en la ciudad de Victoria, según confirmaron a Elonce fuentes policiales.

Los detalles del accidente

El trágico choque múltiple se produjo en calle Piaggio, en su intersección con España, de la ciudad de Victoria. Por causas que tratan de esclarecerse, colisionaron un Renault Megane, que iba por España, una Motomel 125 c.c. y una Honda Wave, que transitaban por calle Piaggio, en la esquina de una estación de servicio.

Según precisó a Elonce el jefe de la Departamental Victoria, comisario mayor Martín Tello, el conductor de la Honda Wave fue trasladado al hospital Salaberry, donde minutos después se confirmó su fallecimiento. Tenía 24 años y fue identificado como Axel Víctor Espíndola.

Un joven murió tras un múltiple choque en la ciudad de Victoria

En las motos se trasladaban cuatro ocupantes, de los cuales solo uno llevaba el casco colocado. Precisamente fue esta persona, una adolescente de 19 años, la única que no sufrió lesiones, según detalló el Comisario. El conductor de la Motomel 125 c.c., un joven de 23 años, sufrió una fractura en su pierna derecha y ya fue dado de alta; y el otro acompañante, de 27 años, tuvo algunas heridas cortantes.

Mientras que el hombre que se trasladaba en el auto no sufrió heridas. Tampoco quedó detenido y hay testigos oculares de lo sucedido.

Choque fatal en la esquina de una estación de servicio de Victoria. Foto: P.E.R.

El fiscal dispuso la extracción de sangre a los tres conductores. Todos son oriundos de la ciudad de Victoria.

Finalmente, Tello remarcó la importancia del uso del casco y de evitar los excesos de velocidad. “La policía junto con personal de la municipalidad realizan operativos, pero muchas veces estos jóvenes cuando hay controles se suben a las veredas y toman en contramano” para evitarlos. También instó a los familiares que observan que los chicos salen sin los cascos, que les recuerden la importancia de su uso. Elonce.com