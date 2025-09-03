Secuestraron dos ametralladoras en un auto robado durante un operativo policial

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Operativo en barrio La Floresta

Un amplio operativo policial en barrio La Floresta culminó con el hallazgo de dos ametralladoras, una pistola y municiones en un vehículo robado en Santa Fe. Se confirmó a Elonce que podrían estar vinculadas a recientes balaceras en Paraná.

3 de Septiembre de 2025
Secuestraron dos ametralladoras en Paraná.
Secuestraron dos ametralladoras en Paraná. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Un procedimiento de último momento sorprendió a los vecinos de barrio La Floresta, en Paraná, cuando la Policía de Entre Ríos secuestró dos ametralladoras de grueso calibre dentro de un vehículo. El operativo se realizó en calle Burmeister, a dos cuadras del Club Sportivo Urquiza, donde se desplegaron distintas divisiones policiales y personal de la Dirección de Criminalística.

 

Según confirmaron fuentes oficiales, las armas fueron localizadas en un Chevrolet Cruze con pedido de secuestro por robo en la provincia de Santa Fe. Dentro del automóvil se encontraron dos ametralladoras FMK-3, una pistola calibre 9 mm y municiones.

Presencia de las máximas autoridades

 

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y el jefe departamental de Paraná, Carlos Schmuk, estuvieron presentes en el lugar. “Este resultado es producto de una investigación llevada adelante con la fiscal Huerto Felgueres y la autorización del juez Elvio Garzón. Se pudo interceptar el vehículo tras el aporte de vecinos y el seguimiento de cámaras de seguridad”, explicó González.

Según se confirmó a Elonce, el conductor del automóvil logró darse a la fuga al momento de ser interceptado, aunque testigos civiles observaron la persecución y colaboraron con las fuerzas de seguridad hasta la llegada de refuerzos.

 

Armas vinculadas a balaceras

 

De acuerdo con lo señalado por Schmuk, el hallazgo estaría relacionado con recientes hechos de violencia armada, registrados en distintos barrios de Paraná, especialmente, en la zona del barrio Paraná XIII. “Son armas de guerra, de alta peligrosidad, que podrían vincularse a enfrentamientos previos. Ahora resta confirmar esa conexión a través de peritajes balísticos”, indicó el comisario a Elonce.

 

En paralelo, se realizaron allanamientos en una vivienda del barrio Antártida, sindicada como domicilio de una persona sospechada de participar en varios ataques armados.

 

Balance y contexto de violencia

 

Las autoridades remarcaron que, en lo que va del año, la Policía de Entre Ríos ya incautó 997 armas en toda la provincia, de las cuales 179 corresponden a la ciudad de Paraná. El dato refleja la magnitud de la problemática vinculada a la proliferación de armas de fuego y hechos de violencia.

 

Consultado sobre los posibles motivos de los reiterados enfrentamientos, Schmuk señaló que las pericias determinarán si responden a conflictos por venta de drogas o a problemas de convivencia entre vecinos. “Lo importante es continuar trabajando en equipo para llevar tranquilidad a la gente”, sostuvo.

