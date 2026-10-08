Avanza el proyecto para convertir la Casa de Urquiza en Museo Histórico Provincial

El proyecto para convertir la Casa Quinta del general Justo José de Urquiza en Museo Histórico Provincial comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. La iniciativa busca preservar el edificio, recuperar su valor patrimonial y habilitar nuevamente el espacio para visitas educativas y turísticas en Gualeguaychú.

La propuesta fue abordada el martes en la Comisión de Cultura y continuará su recorrido legislativo antes de llegar al recinto. Si obtiene la aprobación de Diputados, deberá ser tratada posteriormente por el Senado provincial.

Buscan preservar la histórica casa de Urquiza

La diputada provincial Vilma Vázquez, coautora del proyecto, explicó a Radio Nacional que asumió el compromiso de continuar el trabajo iniciado por la fallecida legisladora Julia Calleros. Según relató, la iniciativa había sido acercada por el profesor Rafael Basualdo, de Gualeguaychú, y Calleros impulsó su presentación legislativa.

La casa está ubicada en el predio del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 “Dragones Coronel Zelaya”, en la zona oeste de Gualeguaychú. El inmueble habría sido construido entre 1848 y 1850 y funcionó como residencia de descanso de Urquiza y su familia.

Además, el edificio habría servido como posta durante los viajes entre Concepción del Uruguay y Buenos Aires, lo que refuerza su importancia histórica dentro del patrimonio entrerriano.

Vázquez también señaló que mantuvo conversaciones con autoridades del Ejército para avanzar en la recuperación del lugar. Como el inmueble se encuentra en tierras nacionales, la iniciativa contempla la posibilidad de establecer un convenio entre el Estado nacional y la Provincia.

El objetivo es recuperar el espacio para la comunidad

La Casa Quinta recibió visitas de estudiantes y público hasta cerca del año 2000. Sin embargo, posteriormente quedó sin actividad y su estado de conservación generó preocupación.

En ese contexto, Vázquez sostuvo que “es necesario acelerar los pasos para preservar el inmueble y recuperar su valor histórico, arquitectónico y educativo”.

La propuesta apunta a que la recuperación del edificio permita restituir su función como espacio de memoria y difusión de la historia provincial. La declaración como Museo Histórico Provincial sería un paso para impulsar su puesta en valor y facilitar su incorporación a las propuestas culturales de la región.

La legisladora remarcó que, una vez recuperado, “el espacio podría volver a recibir visitas escolares y sumarse a los circuitos turísticos e históricos de Entre Ríos, junto con otros sitios emblemáticos de la provincia”.

El proyecto continuará su tratamiento en la Legislatura, mientras se busca avanzar en las gestiones necesarias para preservar uno de los inmuebles vinculados con la historia de Justo José de Urquiza en Gualeguaychú.