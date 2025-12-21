Un hombre robó una bicicleta en un comercio del centro de Paraná y quedó registrado en las cámaras

En la tarde del sábado, un hombre cometió el robo de una bicicleta en pleno centro de Paraná. El ilícito ocurrió en un comercio ubicado en la zona céntrica de la ciudad, donde una cámara de seguridad logró captar al delincuente en acción. La bicicleta, que estaba en exhibición, fue sustraída por un individuo que, tras mirar discretamente a su alrededor, se la llevó sin que los empleados del lugar pudieran evitarlo.

Según el testimonio de los empleados del comercio, el robo fue extremadamente rápido. El personal se dio cuenta de lo sucedido cuando el ladrón ya se había ido. La cámara de seguridad, ubicada estratégicamente en el local, grabó todos los movimientos del ladrón, lo que podría ser clave para la investigación policial.

En cuestión de pocos segundos, se la llevó y todavía continúa la búsqueda del delincuente que se llevó la bicicleta.