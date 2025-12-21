Una oficial de policía murió tras ser atropellada en un control vehicular en Córdoba

Una joven policía de Córdoba murió este sábado por la tarde tras ser embestida por una camioneta mientras participaba de un control vehicular sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la ciudad de Oliva, en el departamento Tercero Arriba.

El trágico episodio ocurrió cerca de las 19.30, a la altura del kilómetro 606 de la traza nacional, donde personal de la Patrulla Rural realizaba un operativo preventivo. Por causas que son materia de investigación, una camioneta Ford F-100 atropelló a una joven policía que se encontraba junto a otros dos efectivos cumpliendo funciones de control.

Imagen ilustrativa

La víctima fue identificada como la oficial ayudante Milagros Cuello, de 24 años, integrante de la Patrulla Rural de Oliva. Tras el impacto, se activó de inmediato un cordón sanitario y la uniformada fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la oficial fue posteriormente derivada al Hospital Pasteur, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

El hecho generó una profunda conmoción tanto en la comunidad local como en el ámbito de la fuerza policial, donde la joven llevaba aproximadamente un año de servicio.

El conductor detenido

En el lugar del siniestro, personal policial procedió a la aprehensión del conductor del vehículo, un hombre de 50 años domiciliado en Oliva, quien circulaba acompañado por su pareja y su hija de seis años. Efectivos de Tránsito le realizaron el control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

La camioneta involucrada fue secuestrada para la realización de las pericias correspondientes, mientras se recolectaban testimonios y elementos probatorios para esclarecer lo sucedido.

Investigación judicial

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Oliva, a cargo de la fiscal Patricia Baulies, quien investiga las circunstancias del trágico episodio y las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

Desde la Policía de Córdoba expresaron su pesar por la muerte de la joven oficial y acompañaron a la familia en este difícil momento. (Cadena 3 y El Doce TV)