 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Este sábado

Video de lluvia en Córdoba: una importante crecida de un río afectó a Mina Clavero

Una creciente de Nivel 3 afectó a Mina Clavero en el Valle de Traslasierra, con serios impactos en viviendas y alojamientos. La Municipalidad emitió advertencias para turistas y vecinos.

20 de Diciembre de 2025
Así está Mina Clavero.
Así está Mina Clavero. Foto: Instagram de Meteoaficionados.

Una creciente de Nivel 3 afectó a Mina Clavero en el Valle de Traslasierra, con serios impactos en viviendas y alojamientos. La Municipalidad emitió advertencias para turistas y vecinos.

Una intensa crecida afectó este sábado a la ciudad de Mina Clavero, ubicada en el Valle de Traslasierra, Córdoba. El fenómeno, clasificado como creciente de Nivel 3, generó preocupación en la población y entre los turistas que visitan la localidad.

 

La Municipalidad de Mina Clavero emitió una serie de advertencias oficiales, instando tanto a los residentes como a los visitantes a extremar las precauciones debido al riesgo que representa el avance del agua en zonas cercanas al río.

 

Según informaron las autoridades locales, se recomendó evitar acercarse a los márgenes del río, no cruzar vados, y seguir las indicaciones de los Bomberos, Policía y personal de Seguridad y Convivencia Ciudadana. A su vez, se destacó la importancia de respetar la señalización vigente, que fue colocada en las principales áreas afectadas por la crecida.

 

El fuerte caudal del río Mina Clavero alcanzó viviendas, comercios y hoteles ubicados cerca del cauce, causando serios inconvenientes. La situación obligó a la evacuación de algunas zonas y a tomar medidas preventivas para resguardar la seguridad de las personas en la zona.

 

Imágenes de la creciente: vecinos y turistas afectados por el agua

 

Las imágenes y videos que comenzaron a circular en redes sociales reflejaron la magnitud del fenómeno. En uno de los testimonios más compartidos, el cantante de cuarteto Ángel "Negro" Videla mostró a través de un video cómo el agua avanzaba sobre el hotel en el que se encontraba alojado, ubicado a la vera del río. Según relató el artista, debido a la creciente, se procedió a un traslado preventivo de habitación para garantizar su seguridad y la de los demás huéspedes.

 

"Tremenda la creciente que está llegando desde arriba, de las Altas Cumbres, hacia Mina Clavero", escribió Videla en sus redes sociales, destacando la velocidad y el volumen del agua que comenzó a inundar la zona. El cantante, que se encontraba en el lugar como turista, alertó a sus seguidores sobre los peligros que conlleva el fenómeno climático, el cual afectó a varios hoteles y residencias turísticas.

 

La situación generó caos en las calles cercanas al río, donde las autoridades trabajaron de manera conjunta para evacuar a las personas y evitar accidentes mayores. En las últimas horas, varios alojamientos turísticos anunciaron que se encontraban con personas trasladadas o en proceso de evacuación por precaución. (Con información de Cadena 3)

Temas:

Lluvia Córdoba Mina Clavero crecida
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso