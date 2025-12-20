Video de lluvia en Córdoba: una importante crecida de un río afectó a Mina Clavero

Una creciente de Nivel 3 afectó a Mina Clavero en el Valle de Traslasierra, con serios impactos en viviendas y alojamientos. La Municipalidad emitió advertencias para turistas y vecinos.
Una intensa crecida afectó este sábado a la ciudad de Mina Clavero, ubicada en el Valle de Traslasierra, Córdoba. El fenómeno, clasificado como creciente de Nivel 3, generó preocupación en la población y entre los turistas que visitan la localidad.
La Municipalidad de Mina Clavero emitió una serie de advertencias oficiales, instando tanto a los residentes como a los visitantes a extremar las precauciones debido al riesgo que representa el avance del agua en zonas cercanas al río.
Según informaron las autoridades locales, se recomendó evitar acercarse a los márgenes del río, no cruzar vados, y seguir las indicaciones de los Bomberos, Policía y personal de Seguridad y Convivencia Ciudadana. A su vez, se destacó la importancia de respetar la señalización vigente, que fue colocada en las principales áreas afectadas por la crecida.
El fuerte caudal del río Mina Clavero alcanzó viviendas, comercios y hoteles ubicados cerca del cauce, causando serios inconvenientes. La situación obligó a la evacuación de algunas zonas y a tomar medidas preventivas para resguardar la seguridad de las personas en la zona.
Imágenes de la creciente: vecinos y turistas afectados por el agua
Las imágenes y videos que comenzaron a circular en redes sociales reflejaron la magnitud del fenómeno. En uno de los testimonios más compartidos, el cantante de cuarteto Ángel "Negro" Videla mostró a través de un video cómo el agua avanzaba sobre el hotel en el que se encontraba alojado, ubicado a la vera del río. Según relató el artista, debido a la creciente, se procedió a un traslado preventivo de habitación para garantizar su seguridad y la de los demás huéspedes.
"Tremenda la creciente que está llegando desde arriba, de las Altas Cumbres, hacia Mina Clavero", escribió Videla en sus redes sociales, destacando la velocidad y el volumen del agua que comenzó a inundar la zona. El cantante, que se encontraba en el lugar como turista, alertó a sus seguidores sobre los peligros que conlleva el fenómeno climático, el cual afectó a varios hoteles y residencias turísticas.
La situación generó caos en las calles cercanas al río, donde las autoridades trabajaron de manera conjunta para evacuar a las personas y evitar accidentes mayores. En las últimas horas, varios alojamientos turísticos anunciaron que se encontraban con personas trasladadas o en proceso de evacuación por precaución. (Con información de Cadena 3)