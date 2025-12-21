Murió una reclusa y otra está grave tras un violento incidente en una cárcel de Córdoba

Una mujer falleció y otra permanece internada en estado grave tras un episodio ocurrido en el penal de mujeres de Bouwer, donde se registró un incendio cuyo origen aún no fue establecido. La Justicia investiga lo sucedido.
Una reclusa murió y otra resultó gravemente herida tras un violento incidente registrado el sábado por la tarde en el penal de mujeres de Bouwer, ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en el Establecimiento Penitenciario N°3 y derivó además en un incendio dentro de uno de los pabellones.
De acuerdo a la información oficial, el episodio se produjo cuando se enfrentaron dos internas, identificadas como P.G.A. y R.M.F. Durante el incidente se desató un foco ígneo en el sector, que fue rápidamente controlado por el personal de guardia del penal.
Una fallecida y una herida grave
Como consecuencia de la pelea, una de las internas, identificada como P.G.A., perdió la vida. En tanto, la otra mujer involucrada fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanecía internada en estado grave debido a la severidad de las lesiones sufridas.
Las autoridades penitenciarias informaron que, tras el hecho, se dio inmediata intervención a la fiscalía correspondiente, a la cual se remitieron todos los elementos probatorios recolectados en el lugar.
Investigación judicial en curso
El Servicio Penitenciario provincial notificó además al Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la provincia, en el marco de las actuaciones administrativas y judiciales que se iniciaron para esclarecer lo ocurrido.
La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y el origen del incendio, un punto que hasta el momento no pudo ser establecido oficialmente.
Versiones contrapuestas
En paralelo a la información oficial, en redes sociales algunos allegados a las reclusas difundieron versiones que pusieron en duda la existencia de una pelea. Según esas publicaciones, ambas mujeres habrían resultado alcanzadas por las llamas, cuyo origen se desconoce, y cuestionaron una presunta demora del personal penitenciario en llegar al lugar del incidente.
Estas versiones alternativas también forman parte del análisis que lleva adelante la Justicia, mientras continúan las pericias y la recolección de testimonios para reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos dentro del penal. (Noticias Argentinas)