 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Un joven fue herido de arma blanca y fue hospitalizado

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, en jurisdicción de Comisaría Octava. La víctima, de 26 años, sufrió una lesión en la zona abdominal y debió ser intervenida quirúrgicamente para determinar el alcance de las heridas.

21 de Diciembre de 2025
Un joven resultó herido de arma blanca y fue hospitalizado
Un joven resultó herido de arma blanca y fue hospitalizado

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, en jurisdicción de Comisaría Octava. La víctima, de 26 años, sufrió una lesión en la zona abdominal y debió ser intervenida quirúrgicamente para determinar el alcance de las heridas.

Un joven de 26 años resultó gravemente herido de arma blanca durante la madrugada del sábado 20 de diciembre, en un episodio ocurrido en la vía pública, en la zona de calles Ambrosetti y Sud América, en la ciudad de Paraná.

 

El hecho se registró alrededor de las 0.12, cuando personal policial de la Comisaría Octava intervino tras ser alertado sobre una persona lesionada. Según se informó oficialmente, por causas que aún se tratan de establecer, una mujer habría atacado con un arma blanca a Matías Ezequiel Alderete, provocándole una herida de consideración.

 

De acuerdo a las primeras actuaciones, el joven presentaba una lesión punzante en la zona superior del pecho. Posteriormente, al ser examinado en el hospital San Martín, los médicos constataron una herida de arma blanca en la región media abdominal, específicamente en el epigastrio.

 

Desde el centro de salud se informó que el paciente fue ingresado de urgencia al quirófano para someterse a una cirugía exploratoria, con el objetivo de determinar qué órgano interno habría resultado afectado por la agresión.

Temas:

Centro Ciudad Hospital
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso