Un joven fue herido de arma blanca y fue hospitalizado

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, en jurisdicción de Comisaría Octava. La víctima, de 26 años, sufrió una lesión en la zona abdominal y debió ser intervenida quirúrgicamente para determinar el alcance de las heridas.
Un joven de 26 años resultó gravemente herido de arma blanca durante la madrugada del sábado 20 de diciembre, en un episodio ocurrido en la vía pública, en la zona de calles Ambrosetti y Sud América, en la ciudad de Paraná.
El hecho se registró alrededor de las 0.12, cuando personal policial de la Comisaría Octava intervino tras ser alertado sobre una persona lesionada. Según se informó oficialmente, por causas que aún se tratan de establecer, una mujer habría atacado con un arma blanca a Matías Ezequiel Alderete, provocándole una herida de consideración.
De acuerdo a las primeras actuaciones, el joven presentaba una lesión punzante en la zona superior del pecho. Posteriormente, al ser examinado en el hospital San Martín, los médicos constataron una herida de arma blanca en la región media abdominal, específicamente en el epigastrio.
Desde el centro de salud se informó que el paciente fue ingresado de urgencia al quirófano para someterse a una cirugía exploratoria, con el objetivo de determinar qué órgano interno habría resultado afectado por la agresión.