Investigan la muerte de un hombre que fue hallado herido en una zona rural de Feliciano

Muerte de un hombre hallado en zona rural. En las últimas horas, se conoció la información sobre un trágico episodio ocurrido en zona rural del Distrito Basualdo, en el Departamento Feliciano. Según las primeras informaciones, las autoridades recibieron una alerta a través de la línea 911, reportando que una persona se encontraba herida con gravedad.

Ante la urgencia de la situación, se dispuso el envío de una ambulancia al lugar de los hechos.

Al llegar, el personal sanitario encontró a un hombre que presentaba una herida en la zona craneal. Las primeras evaluaciones sugieren que la lesión pudo haber sido provocada por un disparo de arma de fuego, aunque aún no se ha confirmado dicha información. Debido a la complejidad de su cuadro, el hombre fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

Desenlace fatal y falta de certezas en el caso

Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizar al herido, lamentablemente el hombre falleció poco después de su ingreso al hospital. En estos momentos, las autoridades investigan las circunstancias que rodearon la lesión. Según las fuentes oficiales, se desconocen aún los motivos detrás del hecho y no se descarta ninguna hipótesis.

Investigación en curso y personas demoradas

Efectivos policiales se encuentran trabajando en el lugar de los hechos, recolectando pruebas con el fin de esclarecer los detalles del episodio. Las primeras declaraciones han generado contradicciones, lo que llevó a la policía a demorar a varias personas para ampliar la investigación.

(Con información de DiarioRíoUruguay)