Policiales En Chajarí

Joven alcoholizado chocó su camioneta contra una columna

Un hombre de 33 años protagonizó un siniestro vial al amanecer del domingo, cuando perdió el control de su vehículo e impactó contra una columna en Chajarí. El test de alcoholemia dio positivo y el conductor sufrió lesiones leves.

21 de Diciembre de 2025
Un joven de 33 años, que conducía bajo los efectos del alcohol, chocó su camioneta contra una columna de alta tensión durante la madrugada de este domingo. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 5.30 en la intersección de las calles Champagnat e Irigoyen, en la ciudad de Chajarí.

Según se informó, el conductor circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet S10 cuando, por causas que se trataban de establecer, perdió el control del rodado e impactó violentamente contra una columna del tendido eléctrico. Tras el choque, el vehículo quedó detenido sobre el espacio verde de la zona.

Al arribar al lugar, personal policial constató la situación y procedió a realizar el test de alcoholemia al conductor. La prueba arrojó resultado positivo, con un registro de 1,77 gramos de alcohol por litro de sangre.

 

Debido al impacto, el hombre fue trasladado al hospital local para ser examinado. El médico policial que lo asistió informó que presentaba lesiones de carácter leve, por lo que no fue necesario derivarlo a un centro de mayor complejidad. (La Fusta y Chajarí al Día)

Temas:

Chajarí
