Se quedó dormido mientras manejaba y su auto quedó detenido en la calle: tenía 2,07 de alcohol en sangre

Se quedó dormido mientras manejaba y su auto quedó detenido en la calle: tenía 2,07 de alcohol en sa

Un hombre de aproximadamente 36 años fue encontrado dormido dentro de su vehículo mientras permanecía detenido sobre la calzada, en una situación que generó riesgo para la circulación vehicular.

El procedimiento se registró en calle Ambrosetti, en el sector de descenso de la colectora de la Ruta Nacional 168. Allí, personal policial localizó un automóvil Volkswagen Bora, de color gris, estacionado sobre la misma cinta asfáltica, antes de la senda peatonal, lo que impedía la libre circulación de otros vehículos.

Al acercarse al rodado, los efectivos constataron que el conductor se encontraba dormido en el interior, con el motor encendido, y presentaba signos compatibles con el consumo de alcohol. Ante esta situación, se dialogó con el hombre, quien adujo que regresaba de una despedida.

Por tal motivo, se solicitó la presencia de personal del área de Tránsito del municipio. En el lugar intervino el jefe del Departamento de Tránsito, quien procedió a realizar el test de alcoholemia correspondiente.

El control arrojó resultado positivo, con un registro de 2,07 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, se dispuso la retención del automóvil y se labraron las actuaciones administrativas de rigor, conforme a la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial.