Video: autos estacionados en la vía pública aparecieron chocados en Paraná

El choque ocurrió este domingo y no hubo testigos. Dos autos estacionados aparecieron con destrozos en la parte trasera y, por la violencia del impacto, uno de ellos terminó subido a la vereda. El hecho se registró en la zona de calles Garay y Buenos Aires, en Paraná.
Al menos dos propietarios se encontraron este domingo con sus vehículos dañados luego de haberlos dejado estacionados durante la noche en la vía pública. El hecho ocurrió sobre calle Garay, frente al complejo deportivo de la Escuela Nacional, a metros de la intersección con Buenos Aires, en la misma manzana donde se encuentra el Sanatorio La Entrerriana.
Según se informó, los autos —un Peugeot 207 y un Renault Fluence— estaban correctamente estacionados, a 45 grados, cuando fueron impactados por otro vehículo que se habría dado a la fuga. Ambos presentaban severos daños en la parte trasera, con paragolpes rotos, baúles abollados y luces traseras destruidas.
De acuerdo a lo que se pudo observar, el fuerte impacto habría provocado que el Renault Fluence terminara subido a la vereda, lo que dio cuenta de la violencia del choque-
En el video al que accedió Elonce se pudo ver que uno de los paragolpes había sido completamente arrancado y quedó tendido sobre el estacionamiento. Las imágenes mostraron además daños coincidentes en ambos rodados, lo que reforzó la hipótesis de que un tercer vehículo los embistió y luego se dio a la fuga.
“Así estaban. Mirá el otro auto cómo quedó, nadie vio nada. Es un desastre”, expresó una mujer mientras filmaba la escena, al relatar la sorpresa y el malestar de los dueños al descubrir la situación durante la mañana del domingo.
Hasta el momento no se registraron testigos presenciales del choque ni datos concretos del vehículo involucrado. Por ese motivo, los damnificados solicitaron la colaboración de vecinos o de cualquier persona que pudiera haber visto o registrado el hecho durante la madrugada, con el objetivo de identificar al responsable.