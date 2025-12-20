Un auto despistó en la Autovía Artigas a raíz del agua acumulada

Alrededor de las 21:45 horas de este sábado, un accidente tuvo lugar en la Autovía Artigas, en el kilómetro 244, cuando una camioneta Ford Ecosport perdió el control en medio de una intensa lluvia. El conductor, un hombre de 40 años originario de la Provincia de Buenos Aires, viajaba rumbo a Paraguay cuando las malas condiciones climáticas provocaron que el vehículo terminara fuera de la ruta, en la banquina.

Afortunadamente, el siniestro no tuvo consecuencias graves. No hubo personas lesionadas ni daños materiales. Las autoridades confirmaron que las fuertes lluvias fueron las causantes del accidente, y los carriles de circulación no se vieron obstaculizados en ningún momento.

La intervención de las autoridades y el rol del clima

Las autoridades locales llegaron al lugar del incidente rápidamente, constatando la situación y asegurándose de que no se presentaran más riesgos para los demás conductores que circulaban por la zona. La visibilidad estaba reducida debido a la tormenta, lo que habría dificultado el manejo del vehículo, que no sufrió mayores daños.

Los efectivos de la Comisaría Calabacilla se encargaron de asegurar la zona y de brindar la asistencia necesaria al conductor, quien resultó ileso tras el despiste.