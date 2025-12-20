 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Colón

Se produjo el despiste de un auto sin personas lesionadas en Autovía Artigas

Un siniestro ocurrido en la Autovía Artigas a la altura del kilómetro 191 dejó solo daños materiales, sin heridos, tras una colisión entre dos vehículos.

20 de Diciembre de 2025
Accidente en la Autovía Artigas.
Accidente en la Autovía Artigas. Foto: P.E.R.

Un siniestro ocurrido en la Autovía Artigas a la altura del kilómetro 191 dejó solo daños materiales, sin heridos, tras una colisión entre dos vehículos.

Hoy, en horas de la tarde, se produjo un siniestro vial en la Autovía Artigas, específicamente a la altura del kilómetro 191, en dirección Sur a Norte. Personal policial de la Jefatura Departamental Colón intervino en el accidente, que involucró a dos vehículos, una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Renault Captur. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el incidente solo dejó daños materiales.

 

Foto: P.E.R.
Foto: P.E.R.

 

El siniestro ocurrió cuando la camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 34 años, domiciliado en la localidad de San Vicente, provincia de Misiones, colisionó contra la parte trasera del Renault Captur, guiado por un hombre de 41 años, oriundo de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando se produjo el impacto que causó el despiste.

 

Temas:

Accidente Autovía Artigas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso