Se produjo el despiste de un auto sin personas lesionadas en Autovía Artigas

Hoy, en horas de la tarde, se produjo un siniestro vial en la Autovía Artigas, específicamente a la altura del kilómetro 191, en dirección Sur a Norte. Personal policial de la Jefatura Departamental Colón intervino en el accidente, que involucró a dos vehículos, una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Renault Captur. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el incidente solo dejó daños materiales.

Foto: P.E.R.

El siniestro ocurrió cuando la camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 34 años, domiciliado en la localidad de San Vicente, provincia de Misiones, colisionó contra la parte trasera del Renault Captur, guiado por un hombre de 41 años, oriundo de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando se produjo el impacto que causó el despiste.