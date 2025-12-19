 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Paraná

Conductora volcó su auto sobre Ruta 131, a la altura de Villa Fontana

19 de Diciembre de 2025
Vuelco sobre Ruta 131
Vuelco sobre Ruta 131 Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

La mujer debió ser trasladada por una unidad de emergencias de la zona al Hospital San Martín de la capital entrerriana. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las heridas que sufrió en el siniestro.

La conductora de un vehículo Renault Sandero negro perdió el control del rodado y volcó sobre el kilómetro 24 de la Ruta Provincial 131, en la zona de Villa Fontana (departamento Paraná).

(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Como consecuencia del accidente, que se registró en la mañana de este viernes, la mujer debió ser trasladada por una unidad de emergencias de la zona al Hospital San Martín de la capital entrerriana. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las heridas que sufrió en el siniestro.

(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Intervinieron en el siniestro policías de la comisaría de María Luisa y bomberos voluntarios del cuartel de Paraná, quienes realizaron las tareas de prevención y seguridad del vehículo, y aseguraron la zona para evitar riesgos mayores.

vuelco siniestro vial accidente de tránsito
