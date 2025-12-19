“Casa = miedo y caras tristes”: la estremecedora tarea escolar del nene antes de ser asesinado por su padre

“Casa = miedo y caras tristes” a estremecedora tarea escolar del nene antes de ser asesinado por su

Una tarea escolar realizada por Joaquín Ruffo, un niño de 8 años, expuso de manera clara el miedo que sentía en su hogar días antes de ser asesinado por su padre. El crimen ocurrió el martes 5 de agosto, en una vivienda de Lomas de Zamora, y generó una profunda conmoción al conocerse que el menor había dejado señales previas de la situación que atravesaba.

El trabajo fue realizado en el colegio al que asistía el niño y consistía en identificar emociones a partir de dibujos de rostros infantiles. En la consigna, Joaquín escribió que en el “colegio” se sentía “tranquilo y cansado”, mientras que en la “casa” expresó una sola palabra: “miedo”. La hoja fue corregida por la docente, con marcas positivas y comentarios alentadores, sin que se activara ninguna alerta institucional.

La mamá del niño, Natalia Ciak, relató que al tomar conocimiento de la tarea se presentó de inmediato en la escuela para advertir la situación. Según denunció, sus reclamos no tuvieron respuesta. “Fui a hablar al colegio al día siguiente y me ignoraron”, sostuvo, y agregó que pidió reunirse con la docente y con las autoridades, pero nunca fue convocada.

Desde la representación legal de la mujer, el abogado Diego Lugones afirmó que existió negligencia por parte del establecimiento educativo. Señaló que, ante una manifestación explícita de miedo en el ámbito familiar, la escuela debía haber realizado una denuncia o dar intervención a los organismos de protección de la infancia para evaluar el contexto del menor.

Natalia Ciak inició una mediación judicial contra el colegio y anticipó que avanzará con una denuncia formal. Indicó que en una instancia de mediación prevista ninguna autoridad escolar se presentó. Remarcó que nunca se dio aviso a la Defensoría del Menor pese a que el mensaje del niño fue claro y quedó registrado por escrito.

El crimen ocurrió el 5 de agosto, cuando el padre del niño aprovechó que se encontraba solo con él en la vivienda familiar para asfixiarlo mientras dormía. Luego del ataque, intentó quitarse la vida y fue trasladado a un hospital. La pareja atravesaba un proceso de separación y, según relató la madre, el hombre ejercía violencia verbal y manifestaba celos por el vínculo entre ella y su hijo.

Tras el hecho, la mujer comenzó a hablar públicamente del impacto emocional que atraviesa ella y el entorno del niño. Señaló que el daño fue consciente y que el objetivo del agresor fue provocarle el mayor dolor posible. El caso también afectó a los compañeros de escuela de Joaquín, quienes continúan manifestando la ausencia del niño en la vida cotidiana.