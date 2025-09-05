 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Buenos Aires

Escalofriante confesión: asfixió a su hijo hasta matarlo “para mandarle un mensaje a la mamá”

Alejandro Ruffo, después de estar dos semanas internado al intentar suicidarse, ya se encuentra en una cárcel de Melchor Romero. “Lo asfixié para mandarle un mensaje a la mamá”, dijo el hombre que mató a su hijo en Lomas de Zamora.

5 de Septiembre de 2025
Alejandro Ruffo
Alejandro Ruffo Foto: NA

Asfixió a su hijo hasta matarlo. Alejandro Ruffo confesó que fue él quien asesinó a su hijo Enzo, de 8 años, en Lomas de Zamora para “mandarle un mensaje a la mamá”, quien días anteriores al caso le había pedido divorciarse. En estos momentos el acusado, que estuvo dos semanas internado al intentar suicidarse, ya se encuentra en una cárcel de Melchor Romero.

 

De acuerdo a la información que circuló en las últimas horas, Ruffo le confesó a un médico del hospital Gandulfo que asfixió al pequeño como venganza hacia su mujer.

 

El acusado estuvo internado varias semanas desde el pasado 5 de agosto, día en el que mató a su hijo y luego quiso quitarse la vida. Sin embargo, logró recuperarse y durante su periodo de recuperación la fiscalía envió un médico para saber si estaban dadas las condiciones para que declare.

 

Escalofriante

En una de esas visitas, le retiraron la intubación y fue allí donde expuso, según informó el medio TN, lo que había hecho con el niño: “Lo asfixié para mandarle un mensaje a la mamá”.

 

Pese a que no es una declaración formal, el profesional comunicó lo expresado por el señalado, por lo que se indicó que esa frase ya fue incorporada a la causa.

 

Desde hace varios días Ruffo fue dado de alta y ya se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero.

 

Asimismo, se destacó que la fiscal Fabiola Juanatey pidió que la prisión preventiva quede firme, medida que ahora deberá determinar el juez de Garantías N°8 del distrito, Gabriel Vitale.

 

"Me sacaste la vida", el mensaje de la mamá del nene asesinado por su papá

Días después del crimen, la mamá de Enzo le comentó una publicación en redes sociales a su ex pareja donde expuso su enojo ante el hecho y manifestó que le sacó “la vida”.

 

A fines de junio el acusado hizo una publicación con varias fotos junto al niño, y fue allí donde la mujer le comentó en reiteradas oportunidades. El primero de ellos fue “vas a arder en el infierno” y el siguiente fue aún más extenso.

 

“Asesino. Me sacaste la vida por creer q sos un ser superior... tenías que ser hombre e irte después de tanto maltrato verbal y violencia verbal… te vas a pudrir en la cárcel te lo juro por Joaco que en esto no tenía nada que ver... enfermo vos y todo tu sequito”, expuso. Fuente: Noticias Argentinas

Temas:

Lomas de Zamora Hijo Alejandro Ruffo
