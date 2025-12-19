Un camión volcó tras el colapso de un puente Bailey en Santa Fe

El hecho se registró en la Ruta Provincial 69S, entre La Pelada e Ituzaingó, de Santa Fe. Un camión volcó tras el colapso del puente Bailey. El chofer resultó ileso.
Un camión de gran porte cayó luego del colapso del puente Bailey ubicado sobre la Ruta Provincial N° 69S, en el tramo que conecta las localidades de La Pelada e Ituzaingó. El hecho provocó la interrupción total de un corredor clave para la salida de la producción hacia la Ruta Provincial N° 4.
Desde la comuna local se habían realizado reiterados reclamos por el estado de la estructura, advertencias que también fueron difundidas en numerosas oportunidades por medios de comunicación de la región. Pese a ello, no se concretaron obras definitivas y el problema se fue agravando con el paso del tiempo.
El cruce estaba conformado por un puente tipo Bailey instalado hace más de 20 años sobre un antiguo puente de algarrobo, una solución provisoria que se mantuvo durante décadas y atravesó distintas gestiones provinciales sin recibir una intervención de fondo.
El episodio generó preocupación en el interior productivo, ya que se trata de una vía fundamental para el transporte de cargas y la actividad económica local.
Afortunadamente, el conductor del camión no sufrió lesiones.
Mientras tanto, el tránsito permanece interrumpido y se aguarda una respuesta urgente de las autoridades provinciales para restablecer la conectividad en la zona.
Los puentes Bailey fueron creados con fines militares, ya que se trata de estructuras prefabricadas que pueden montarse rápidamente y facilitar el despliegue de las fuerzas armadas. En todo el mundo se utilizan también con fines civiles, en caso de necesidad, para reemplazar puentes en riesgo en forma provisoria; o para tender pasos transitables cuando suceden catástrofes naturales u otros problemas similares.
En Argentina, muchos de estos puentes colocados transitoriamente adquieren el carácter de definitivos, y no tienen ni la misma vida útil que un puente tradicional, ni tampoco están preparados para soportar todo tipo de cargas.
En el caso del puente de la 69 S, estaba visiblemente deteriorado y los lugareños incluso habían dejado de utilizar el camino ante los riesgos que implicaba el paso por ese lugar. Finalmente, ante el paso de un camión la estructura cedió.