Abrieron concursos en Prefectura para cubrir cargos auxiliares: “Es una atractiva salida laboral”

Prefectura Naval Argentina abrió una convocatoria para la inscripción a concursos de ingreso como personal subalterno, destinada a cubrir cargos auxiliares en distintas dependencias del país. El proceso se encuentra habilitado desde el 15 de diciembre y se extenderá hasta el 13 de febrero, según informó el jefe de Prefectura Paraná, Pedro Vila.

Vila explicó que la convocatoria está orientada a personas que ya cuentan con una formación específica. “Son alrededor de 45 rubros diferentes. Puede inscribirse desde un gasista matriculado hasta un auxiliar de farmacia o un técnico radiólogo”, detalló.

Según precisó el funcionario, las vacantes se distribuyen en distintos puntos del país. “No es solamente en Paraná. También hay puestos en Rosario, Concepción del Uruguay, Buenos Aires y Mar del Plata”, indicó, y remarcó que se trata de una alternativa laboral concreta dentro de una fuerza federal.

Requisitos e inscripción

La inscripción se realiza de manera online, a través del sitio oficial argentina.gob.ar/prefecturanaval donde se encuentran disponibles las bases y condiciones del concurso. Vila señaló que los postulantes deberán atravesar una instancia de evaluación. “Habrá un examen de preselección que se realizará aproximadamente en el mes de marzo”, explicó.

Quienes superen esa etapa deberán realizar un curso de formación. “Como ya son personas especializadas, el curso es para incorporarlos a nuestras funciones y dura alrededor de un año”, señaló. La capacitación se dictará en centros de formación ubicados en distintas ciudades del país, como Rosario y Concepción del Uruguay, entre otras.

Durante el período de cursado, los aspirantes aún no perciben remuneración, ya que la incorporación formal se produce una vez finalizada la capacitación.

Perfil buscado y salida laboral

El prefecto principal destacó que no se requiere formación previa vinculada a Prefectura Naval. “Cada uno va a desempeñarse en la especialidad que estudió. Por ejemplo, un auxiliar de farmacia va a trabajar en una farmacia de Prefectura”, explicó.

Entre los requisitos generales, se contempla un rango etario amplio. “Pueden inscribirse personas de entre 18 y 28 años, lo que permite que muchos jóvenes profesionales puedan presentarse”, indicó.

Prefectura abrió concursos para personal subalterno especializado

Altura del río y recomendaciones

Durante la entrevista, Vila también se refirió al comportamiento del río Paraná. Según informó, el nivel continuó en ascenso y el último registro fue de 2,53 metros. “El Instituto Nacional del Agua prevé que hasta mediados de enero se mantenga entre 2,40 y 2,50 metros”, señaló.

Además, emitió recomendaciones ante la previsión de tormentas para el fin de semana. “A quienes salgan a navegar les pedimos que controlen las condiciones climáticas, de la embarcación y personales. Siempre cuidarse y cuidar al otro”, expresó.