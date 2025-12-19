 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad En escuela técnica de General Ramírez

Egresó la única mujer de una promoción técnica: “Todos tenemos las mismas capacidades”

Desiree Morkel se recibió como técnica mecánica electricista en la Escuela Técnica Nº114 de General Ramírez, tras siete años de estudio. Fue la única mujer egresada de su promoción y destacó a Elonce la salida laboral y la formación integral que brinda la educación técnica.

19 de Diciembre de 2025
Desiree Morkel
Desiree Morkel Foto: Facebook

REDACCIÓN ELONCE

Desiree Morkel se recibió como técnica mecánica electricista en la Escuela de Educación Técnica Nº114 “Justo José de Urquiza” de General Ramírez, luego de transitar siete años de formación. La joven fue la única mujer que egresó en su promoción y compartió su experiencia académica y personal tras alcanzar el título

 

Al referirse al momento de la graduación, expresó que lo vivió con mucha emoción y acompañada por su familia. “Después de tanto, finalmente recibida”, señaló, y destacó el apoyo permanente de su entorno durante el trayecto educativo.

 

La egresada explicó que eligió la orientación técnica por la formación práctica y la autonomía que brinda. “Te da una visión más realista de la vida después de la escuela, salís con trabajo prácticamente y con herramientas para resolver cosas cotidianas”, explicó.

 

Formación técnica y salida laboral

 

Además, remarcó que la formación técnica ofrece una rápida salida laboral, una característica valorada por muchos jóvenes. Desiree destacó que la institución mantiene vínculos con el parque industrial de General Ramírez, lo que facilita oportunidades laborales. “Muchos compañeros ya empezaron a trabajar porque la escuela genera contactos para que los chicos puedan estudiar, trabajar o combinar ambas cosas”, relató.

Se recibió como técnica mecánica electricista y fue la única mujer de su promoción

Sobre su futuro, confirmó que continuará su formación académica. “En enero me estaría yendo a Santa Fe para empezar a estudiar Diseño Industrial”, contó, y agregó que se mudará junto a su hermana, que también cursa estudios en esa ciudad.

 

Desafíos y experiencia como única mujer

 

La joven reconoció que atravesó distintos desafíos a lo largo de la carrera, tanto académicos como personales. “Se pudieron afrontar con el apoyo de mi familia y de mis compañeros”, indicó. En ese sentido, señaló que al comenzar la carrera el grupo era numeroso, pero con el paso de los años y tras la pandemia, la cantidad de estudiantes se redujo considerablemente.

Desiree Morkel egresó la única mujer de una promoción técnica

Desiree fue la única mujer de su promoción. Al respecto, sostuvo que la educación técnica “no tiene género” y que cualquier persona puede cursarla. “Todos tenemos las mismas capacidades. Hoy se ve que están ingresando más mujeres a las escuelas técnicas”, afirmó.

 

También desmintió algunos prejuicios asociados a este tipo de formación. “No es necesario ser superinteligente ni dejar otras actividades. Muchos estudiamos y hacemos otras cosas además”, explicó.

 

Acompañamiento familiar

 

Finalmente, destacó el rol de su familia en cada etapa del proceso. “Mis papás me acompañan en todo y están contentos con que siga estudiando. Me dieron la libertad de elegir”, expresó.

 

Con el título obtenido y nuevos proyectos por delante, Desiree Morkel inicia una nueva etapa formativa, luego de completar una carrera técnica que, según señaló, le brindó herramientas académicas, laborales y personales para su futuro.

