Veteranos del rugby donaron dos sillas de ruedas al hogar San Vicente de Paul de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Hogar San Vicente de Paul recibió la donación de dos sillas de ruedas por parte del grupo de veteranos del rugby del ex Club Charrúa. Autoridades de la institución destacaron a Elonce la solidaridad del gesto y señalaron nuevas necesidades para el cuidado de las residentes.
El hogar de ancianas "San Vicente de Paul" recibió la donación de dos sillas de ruedas que fueron entregadas por el grupo de veteranos de rugby del ex Club Charrúa de Paraná, en una acción solidaria destinada a mejorar la atención y la calidad de vida de las residentes de la institución
La directora del hogar, Jessica Weiss, agradeció el aporte y valoró el compromiso del grupo. “Este aporte enorme estaba siendo una necesidad para las residentes. Gracias a su ayuda y a su solidaridad, al igual que la de toda la población de Paraná que siempre es muy solidaria con nosotros”, expresó a Elonce.
Weiss explicó que el geriátrico cuenta con una trayectoria de 130 años en Paraná y alberga actualmente a 44 residentes. "Se alberga a mujeres pobres que necesitan de un hogar", indicó. En la institución se brindan servicios propios de un hogar de larga estadía, con un equipo interdisciplinario integrado por trabajadora social, terapista ocupacional, nutricionista, psicóloga, médico y kinesiólogo.
“Si bien la institución es prestadora de PAMI, es un hogar sin fines de lucro”, reafirmó.
Necesidades del hogar y formas de colaborar
La directora indicó que, además de esta donación, el hogar enfrenta otras necesidades. “Actualmente, tenemos la necesidad de un levanta personas, que se rompió, y de un termotanque. Son las dos urgencias más importantes”, señaló. Asimismo, informó que quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través de las redes sociales del hogar o acercarse a la sede ubicada en avenida Zanni 1011.
Por su parte, Miguel González, presidente y portavoz del grupo de veteranos del rugby del ex Club Charrúa, explicó cómo surgió la iniciativa. “Vi por televisión que necesitaban sillas de ruedas y le propuse a mis amigos comprarlas y donarlas”, relató. Según detalló, la inversión realizada fue de 600 mil pesos y se trató de una acción colectiva.
“Somos un grupo de amigos que empezó siendo 14 y ahora somos 119. Llevamos varias donaciones hechas y estamos superorgullosos”, afirmó González, quien remarcó que el grupo continuará realizando aportes solidarios.
Valores y compromiso social
Otros integrantes del grupo también expresaron los motivos que los impulsaron a colaborar. José Furlán sostuvo que “ayudar hace bien” y destacó que el reencuentro entre exjugadores de rugby tuvo ahora un nuevo objetivo. “Nos juntamos nuevamente para ayudar a quien lo necesite”, indicó.
En tanto, Carlos Raúl Cabrera señaló que visibilizar las necesidades del hogar puede incentivar a más personas a sumarse. “Esto va a posibilitar que muchos paranaenses se sumen a este esfuerzo colectivo y solidario”, afirmó.
Desde el personal del hogar, Analía y Carolina valoraron el gesto recibido. “Es algo que las residentes realmente estaban necesitando. Tener algo nuevo es un festejo para nosotras”, manifestaron, al tiempo que destacaron el acompañamiento permanente de la comunidad.
La donación de las sillas de ruedas representó un aporte significativo para el funcionamiento cotidiano del Hogar San Vicente de Paul y reflejó el trabajo solidario sostenido por el grupo de veteranos del ex Club Charrúa en la ciudad.