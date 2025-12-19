 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Aporte solidario

Veteranos del rugby donaron dos sillas de ruedas al hogar San Vicente de Paul de Paraná

El Hogar San Vicente de Paul recibió la donación de dos sillas de ruedas por parte del grupo de veteranos del rugby del ex Club Charrúa. Autoridades de la institución destacaron a Elonce la solidaridad del gesto y señalaron nuevas necesidades para el cuidado de las residentes.

19 de Diciembre de 2025
Donación de sillas de ruedas
Donación de sillas de ruedas Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Hogar San Vicente de Paul recibió la donación de dos sillas de ruedas por parte del grupo de veteranos del rugby del ex Club Charrúa. Autoridades de la institución destacaron a Elonce la solidaridad del gesto y señalaron nuevas necesidades para el cuidado de las residentes.

El hogar de ancianas "San Vicente de Paul" recibió la donación de dos sillas de ruedas que fueron entregadas por el grupo de veteranos de rugby del ex Club Charrúa de Paraná, en una acción solidaria destinada a mejorar la atención y la calidad de vida de las residentes de la institución

 

La directora del hogar, Jessica Weiss, agradeció el aporte y valoró el compromiso del grupo. “Este aporte enorme estaba siendo una necesidad para las residentes. Gracias a su ayuda y a su solidaridad, al igual que la de toda la población de Paraná que siempre es muy solidaria con nosotros”, expresó a Elonce.

 

Weiss explicó que el geriátrico cuenta con una trayectoria de 130 años en Paraná y alberga actualmente a 44 residentes. "Se alberga a mujeres pobres que necesitan de un hogar", indicó. En la institución se brindan servicios propios de un hogar de larga estadía, con un equipo interdisciplinario integrado por trabajadora social, terapista ocupacional, nutricionista, psicóloga, médico y kinesiólogo.

Hogar de ancianas "San Vicente de Paul" de Paran&aacute; (foto Elonce)
Hogar de ancianas "San Vicente de Paul" de Paraná (foto Elonce)

“Si bien la institución es prestadora de PAMI, es un hogar sin fines de lucro”, reafirmó.

 

Necesidades del hogar y formas de colaborar

 

La directora indicó que, además de esta donación, el hogar enfrenta otras necesidades. “Actualmente, tenemos la necesidad de un levanta personas, que se rompió, y de un termotanque. Son las dos urgencias más importantes”, señaló. Asimismo, informó que quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través de las redes sociales del hogar o acercarse a la sede ubicada en avenida Zanni 1011.

 

Por su parte, Miguel González, presidente y portavoz del grupo de veteranos del rugby del ex Club Charrúa, explicó cómo surgió la iniciativa. “Vi por televisión que necesitaban sillas de ruedas y le propuse a mis amigos comprarlas y donarlas”, relató. Según detalló, la inversión realizada fue de 600 mil pesos y se trató de una acción colectiva.

Veteranos de rugby del ex Club Charr&uacute;a de Paran&aacute; (foto Elonce)
Veteranos de rugby del ex Club Charrúa de Paraná (foto Elonce)

“Somos un grupo de amigos que empezó siendo 14 y ahora somos 119. Llevamos varias donaciones hechas y estamos superorgullosos”, afirmó González, quien remarcó que el grupo continuará realizando aportes solidarios.

 

Valores y compromiso social

 

Otros integrantes del grupo también expresaron los motivos que los impulsaron a colaborar. José Furlán sostuvo que “ayudar hace bien” y destacó que el reencuentro entre exjugadores de rugby tuvo ahora un nuevo objetivo. “Nos juntamos nuevamente para ayudar a quien lo necesite”, indicó.

 

En tanto, Carlos Raúl Cabrera señaló que visibilizar las necesidades del hogar puede incentivar a más personas a sumarse. “Esto va a posibilitar que muchos paranaenses se sumen a este esfuerzo colectivo y solidario”, afirmó.

Veteranos del rugby donaron dos sillas de ruedas al hogar San Vicente de Paul de Paraná

Desde el personal del hogar, Analía y Carolina valoraron el gesto recibido. “Es algo que las residentes realmente estaban necesitando. Tener algo nuevo es un festejo para nosotras”, manifestaron, al tiempo que destacaron el acompañamiento permanente de la comunidad.

 

La donación de las sillas de ruedas representó un aporte significativo para el funcionamiento cotidiano del Hogar San Vicente de Paul y reflejó el trabajo solidario sostenido por el grupo de veteranos del ex Club Charrúa en la ciudad.

Temas:

donación Solidaridad Hogar San Vicente de Paul sillas de ruedas Adultos Mayores Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso