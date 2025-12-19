Renovaron alerta por tormentas para Entre Ríos: Prevén lluvias y posibilidad de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó un alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos, al informar que durante el sábado se prevé el ingreso de un sistema frontal que provocaría un cambio en las condiciones del tiempo, con lluvias, tormentas y una leve baja de las temperaturas.

Según el informe oficial, el alerta rige desde la mañana y se extendió hasta la noche del sábado, alcanzando a los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

Desde el organismo nacional indicaron que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Las condiciones meteorológicas adversas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían haber alcanzado los 70 kilómetros por hora, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos.

En Paraná, el sábado se esperan mínimas de 21 grados y máximas de 29 grados, con probabilidad de tormentas a lo largo del día y viento del noreste.

Lluvia

Detalles del fenómeno previsto

El SMN precisó que las precipitaciones acumuladas se estimaron entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual en algunas localidades de la provincia, especialmente durante los eventos más intensos. Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.

El tiempo

El domingo continuará la inestabilidad, con lluvias intermitentes y una temperatura máxima de 31 grados.

Para el lunes, se prevé una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados. Aunque el tiempo seguirá inestable durante gran parte del día, se espera una mejoría progresiva hacia las últimas horas.