Ventas por Navidad en Paraná: comerciantes de Peatonal ampliarán los horarios de atención

De cara a la llegada de Navidad, la peatonal San Martín y el microcentro de Paraná registran un intenso movimiento impulsado por las ventas de cara a la celebración y “Viví 25 de Mayo”, la propuesta comercial, cultural y gastronómica que impulsa la Municipalidad para esta tarde.

Sin embargo, desde el sector comercial advirtieron a Elonce que ese flujo de público no siempre se tradujo en ventas concretas, en un contexto marcado por cautela y comparación de precios.

Navidad en Paraná (foto Elonce)

Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, explicó que la circulación de peatones es visible, aunque con un comportamiento de consumo medido. “La gente recorre mucho, mira vidrieras, pregunta precios y deja la concreción de la venta para lo último”, señaló.

Según indicó, diciembre suele ser el mes de mayor movimiento para el comercio, especialmente en rubros como indumentaria y calzado, asociados a celebraciones, recepciones y reuniones. “Siempre diciembre levanta la venta respecto de los meses anteriores”, afirmó, aunque aclaró que el nivel actual se mantuvo por debajo del año pasado. “Este año, venimos bastante por abajo de lo que fue el año pasado, que ya había sido muy malo”, precisó.

Estrategias y promociones

Ante este escenario, los comerciantes apelaron a distintas estrategias para atraer clientes. Ruggeri explicó que se implementaron promociones, descuentos y liquidaciones de mercadería para incentivar las compras. “Este es el momento donde todos tratamos de buscar la manera de vender”, sostuvo.

En ese marco, destacó la importancia de eventos como "Viví 25 de Mayo", que generan mayor circulación en el centro y permiten extender el horario de atención. “Esta noche, muchos comercios van a acompañar la propuesta con horario extendido hasta las 21”, indicó, pero sujeto a la afluencia de público.

Horarios especiales por las Fiestas

De cara a los días previos a Navidad, el comercio del microcentro previó horarios especiales. Ruggeri detalló que el sábado habrá atención extendida, con apertura más temprana y cierre más tarde de lo habitual. Además, el domingo -previo a Navidad- muchos negocios abrirán, aprovechando que la gente suele acercarse al centro para pasear.

“El domingo es un día en el que la gente viene a recorrer, a mirar vidrieras. Abrir tiene un costo mayor, pero en esta fecha particular se aprovecha”, explicó. Para la semana siguiente, anticipó que lunes, martes y miércoles los comercios trabajarán con horario corrido o con cierres mínimos a la siesta, mientras que el miércoles se prevé un cierre anticipado entre las 17 y las 18.

Expectativas del sector

Desde la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná señalaron que una de las principales expectativas está puesta en el pago del aguinaldo, que comenzó a impactar en estos días. “Eso ayuda y genera un empuje para que la gente termine de comprar lo que necesita”, expresó Ruggeri.

Finalmente, el referente del sector indicó que el deseo compartido fue que el movimiento observado en la peatonal se traduzca en mejores ventas. “Confiamos en que a partir de ahora se produzca un mayor movimiento y mejores resultados para los comercios de la ciudad”, concluyó.