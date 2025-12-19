 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Localizaron al hombre que era buscado desde hacía una semana en Paraná

19 de Diciembre de 2025
Poder Judicial
Poder Judicial Foto: Elonce

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informó que fue localizado el joven G.A.F. Se trata del hombre de 35 años que era intensamente buscado desde el viernes pasado en la capital entrerriana.

En un escueto comunicado en el que no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias del hallazgo, fuentes judiciales agradecieron la colaboración brindada durante la búsqueda.

Paraná
