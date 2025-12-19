El Gobierno nacional subastará un predio del Procrear en Paraná: los detalles

La medida fue oficializada por el Ministerio de Economía mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. El inmueble forma parte de los bienes del disuelto programa Procrear y será vendido a través del sistema de subastas públicas del Estado.
El Gobierno Nacional anunció la subasta pública de tres predios del programa Procrear. Uno de ellos está ubicado en Paraná y fue autorizado para su venta mediante una resolución de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Se trata del inmueble denominado predio “Paraná”, ubicado sobre avenida Ejército 2751, entre las calles Pablo H. Crausaz y general José María Sarobe de la capital entrerriana. El terreno cuenta con una superficie total de 49.990,56 metros cuadrados y se encuentra identificado catastralmente como Distrito UR9, Sección 12, Grupo 29, Manzana 1, Lote A1 y Lote 24.
Marco normativo y antecedentes
La decisión se enmarcó en el proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), que fue disuelto por decreto del Poder Ejecutivo nacional en noviembre de 2024. A partir de esa normativa, el Ministerio de Economía quedó facultado para administrar y disponer de los bienes muebles e inmuebles que integraban el programa.
En ese contexto, la Secretaría de Obras Públicas suscribió un contrato de mandato con el Banco Hipotecario para la administración y disposición de los inmuebles, así como para la regularización dominial de los mismos. Además, se llevó adelante un análisis técnico sobre el estado de los desarrollos urbanísticos que habían quedado inconclusos.
Tasación y valor de referencia
Un informe elaborado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación estableció el valor venal del predio. Según se consignó en la resolución oficial, el precio de referencia fijado fue de 1.408.600.000 pesos, monto que equivale a 1.017.039,71 dólares estadounidenses, calculado al tipo de cambio vigente al momento de la tasación.
La valuación contempló la superficie total del terreno, su estado desocupado y las condiciones urbanísticas del área donde se encuentra emplazado. El dictamen fue emitido por la Sala C del organismo, conforme a lo previsto por la normativa vigente en materia de tasaciones del Estado nacional.
Procedimiento de subasta
La resolución aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, junto con las especificaciones técnicas y los anexos que regirán el procedimiento. La venta se realizará mediante el sistema de Subasta Pública Electrónica, conforme al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
Asimismo, se delegó en la Dirección Nacional de Gestión de Obras la facultad de emitir circulares aclaratorias o modificatorias en el marco del proceso, con el objetivo de garantizar su correcta implementación.
Finalmente, se dispuso que la convocatoria y toda la información vinculada a la subasta sean publicadas en el portal oficial COMPR.AR, asegurando la publicidad y transparencia del procedimiento administrativo.