Política

El gobierno provincial acompañó a clubes y asociaciones civiles de Gualeguay

18 de Diciembre de 2025
Acompañan a clubes y asociaciones civiles de Gualeguay.
Acompañan a clubes y asociaciones civiles de Gualeguay. Foto: (GPER).

Rogelio Frigerio encabezó en la ciudad de Gualeguay la entrega de aportes no reintegrables al Club Atlético Barrio Norte y a la Asociación Civil Barra Pesquera Gualeguay Galarza.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves en la ciudad de Gualeguay la entrega de aportes no reintegrables al Club Atlético Barrio Norte y a la Asociación Civil Barra Pesquera Gualeguay Galarza, en el marco del Programa Provincial de Desarrollo Deportivo, Educativo, Humano y Social.

Durante la actividad, el mandatario acompañado por la intendenta Dora Bogdan, destacó el rol fundamental que cumplen los clubes y las organizaciones sociales en la vida comunitaria de Gualeguay y remarcó que estos aportes tienen como objetivo fortalecer a las instituciones que trabajan diariamente por la inclusión, el desarrollo territorial y la construcción de comunidad. En ese sentido, reafirmó el compromiso del Gobierno de Entre Ríos de acompañar y potenciar estas iniciativas.

 

Del encuentro participaron también la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el senador provincial, Casiano Otaegui; el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, quienes subrayaron la importancia estratégica de los clubes y asociaciones civiles en la promoción del deporte, la educación y los valores sociales, especialmente en niños, niñas y jóvenes.

 

En este marco, el Club Atlético Barrio Norte recibió un aporte no reintegrable de 2.229.412 pesos, destinado a la compra de pintura para el salón deportivo de la institución, una mejora que permitirá optimizar sus instalaciones y acompañar el crecimiento de las actividades deportivas y sociales que allí se desarrollan.

 

Asimismo, la Asociación Civil Barra Pesquera Gualeguay Galarza fue beneficiada con un aporte no reintegrable de cinco millones de pesos, que será destinado a solventar gastos vinculados a la organización de la Sexta Edición de la Fiesta Provincial Semivariada del Bagre Gualeyo, un evento que promueve el turismo, la identidad local y el movimiento de la economía regional.

