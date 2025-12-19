 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Peligro al volante: camión dobló en U sobre avenida Almafuerte de Paraná y quedó filmado

19 de Diciembre de 2025
Maniobra peligrosa en plena Avenida Almafuerte
Maniobra peligrosa en plena Avenida Almafuerte Foto: Elonce

Un camión con acoplado dobló en U sobre avenida Almafuerte de Paraná, a la altura de calles Marangunich y Héctor Pajarito; y la mala maniobra quedó registrado en un video al que accedió Elonce.

 

Si bien no se registraron accidentes como consecuencia de la imprudencia del conductor, el hecho quedó filmado y se rescata con el objetivo de recordar la importancia del respeto a las normas de tránsito.

Qué dice la ley de tránsito sobre el giro a la izquierda en avenidas

 

La Ley de Tránsito de Argentina 24.449 establece que, en líneas generales, no se debe doblar a la izquierda en calles doble mano. El artículo 44, inciso f de la normativa establece que está prohibido girar a la izquierda en vías de doble mano que estén reguladas por semáforo, salvo que exista una señal (generalmente una flecha verde de giro o una señal vertical -un cartel-) que expresamente lo permitan.

 

La Ley de Tránsito además indica que para girar a la izquierda en una vía de doble sentido de circulación, el conductor debe acercarse con antelación a la parte izquierda de su mano, sin invadir el carril opuesto (salvo para iniciar la maniobra), cediendo el paso a todo el tránsito en sentido contrario y manteniendo la señal de giro al menos 30 metros antes de la esquina.

 

No obstante, muchos municipios (especialmente en avenidas o calles con gran caudal de tránsito) prohíben el giro a la izquierda en arterias de doble mano por consideraciones de seguridad y fluidez. Dejan como excepción solo donde hay señalización específica (flechas de giro, carteles y obviamente semáforos que contemplen esta posibilidad).

 

En resumen, en la mayoría de las avenidas y calles principales de doble mano en zonas urbanas está prohibido girar a la izquierda, salvo que haya una flecha verde en el semáforo o señales de tránsito que indiquen lo contrario. La prohibición es la regla para promover la fluidez y seguridad.

