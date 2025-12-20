 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Una mujer sufrió fracturas tras choque de motos en Villaguay

20 de Diciembre de 2025
Choque de motos en Villaguay
Choque de motos en Villaguay Foto: Policía de Entre Ríos

Chocaron dos motos en una esquina de Villaguay y, como consecuencia del accidente, una mujer sufrió fractura de tibia y peroné en su pierna derecha; se investigan las causas del siniestro.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron dos motocicletas en la intersección de calles Necochea y J. J. Paso, en Villaguay, en horas de la mañana de este sábado. Fuentes policiales confirmaron que la motocicleta Keller, conducida por un joven de 21 años, circulaba por calle Necochea en sentido Este-Oeste; mientras que la Motomel Blitz, al mando de una mujer, transitaba por calle J. J. Paso en sentido Norte-Sur.

 

Como consecuencia del impacto, ambos conductores resultaron lesionados y debieron ser asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia hacia el hospital de Villaguay para su atención médica. Desde el nosocomio se informó que la mujer presentó una fractura de tibia y peroné en su pierna derecha, y quedó a la espera de estudios de mayor complejidad.

 

Se dio intervención a personal de la División Policía Científica para realizar las actuaciones de rigor, con conocimiento de la autoridad judicial competente, y continúan las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

Temas:

Villaguay accidente de tránsito siniestro vial choque de motos
