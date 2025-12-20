Una mujer sufrió fracturas tras choque de motos en Villaguay

Chocaron dos motos en una esquina de Villaguay y, como consecuencia del accidente, una mujer sufrió fractura de tibia y peroné en su pierna derecha; se investigan las causas del siniestro.
Por causas que se tratan de establecer, colisionaron dos motocicletas en la intersección de calles Necochea y J. J. Paso, en Villaguay, en horas de la mañana de este sábado. Fuentes policiales confirmaron que la motocicleta Keller, conducida por un joven de 21 años, circulaba por calle Necochea en sentido Este-Oeste; mientras que la Motomel Blitz, al mando de una mujer, transitaba por calle J. J. Paso en sentido Norte-Sur.
Como consecuencia del impacto, ambos conductores resultaron lesionados y debieron ser asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia hacia el hospital de Villaguay para su atención médica. Desde el nosocomio se informó que la mujer presentó una fractura de tibia y peroné en su pierna derecha, y quedó a la espera de estudios de mayor complejidad.
Se dio intervención a personal de la División Policía Científica para realizar las actuaciones de rigor, con conocimiento de la autoridad judicial competente, y continúan las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.