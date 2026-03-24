Secuestraron un vehículo tras evadir control y realizar maniobras peligrosas sobre Ruta 18

Un procedimiento policial culminó con el secuestro de un vehículo y la identificación de sus ocupantes, luego de que el conductor evadiera un control y realizara maniobras peligrosas este lunes a la altura del kilómetro 187 de la Ruta Nacional 18, en jurisdicción de Villa Clara.

Según se informó, el vehículo había evadido un control policial previo y continuó su marcha en dirección a la localidad de Jubileo, realizando maniobras imprudentes que ponían en riesgo a terceros. Ante esta situación, el personal policial logró interceptar el rodado y proceder a la identificación de sus ocupantes.

Durante el procedimiento, se constató que el conductor, un joven de 21 años, no contaba con la documentación correspondiente del vehículo.

Por tal motivo, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el secuestro del rodado en el marco de lo establecido por el artículo 193 bis del Código Penal Argentino, referido a la conducción peligrosa.

En el automóvil viajaban cinco personas, de entre 18 y 25 años de edad, quienes fueron trasladadas a la Jefatura Departamental Villaguay para su correcta identificación. Todos quedaron supeditados a la causa mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

El vehículo fue trasladado a una dependencia policial para su resguardo, mientras que en el operativo participaron distintas unidades operativas y personal especializado.

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