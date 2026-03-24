Detuvieron a un hombre con cocaína y secuestraron marihuana en Paraná

Un sujeto fue detenido con cocaína y dinero en efectivo, mientras que otras dos jóvenes fueron identificados y les incautaron marihuana en Plaza Alvear.
Un hombre fue detenido en Paraná tras ser sorprendido con cocaína durante un operativo de prevención en el Barrio Belgrano, mientras que en otro procedimiento se secuestró marihuana a dos jóvenes que estaban en la Plaza Alvear.
El primer hecho ocurrió cuando efectivos realizaban una patrulla preventiva en el interior del Barrio Belgrano y observaron a un individuo en actitud sospechosa. Al intentar identificarlo, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado a pocos metros.
Durante el procedimiento, los uniformados realizaron un palpado y hallaron en su poder una bolsa de nylon con una sustancia blanca, además de 105.800 pesos en efectivo.
Ante la sospecha, se dio intervención al personal de Drogas Peligrosas, que efectuó un test de campo. El análisis confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 24,4 gramos.
Tras informar al fiscal interviniente, se dispuso el secuestro tanto del dinero como de la sustancia y la detención del individuo, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.
Secuestro de marihuana en Plaza Alvear
En un segundo procedimiento, efectivos policiales que recorrían la zona de calle Gardel y San Martín observaron a una mujer y un hombre consumiendo bebidas alcohólicas en Plaza Alvear.
Al identificarlos, constataron que ambos se encontraban armando cigarrillos de marihuana y que además tenían un frasco con la misma sustancia. En poder del hombre se hallaron 3,3 gramos, mientras que la mujer tenía 3,8 gramos.
El fiscal en turno dispuso el secuestro de la sustancia y la correcta identificación de ambos jóvenes.