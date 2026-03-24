Video muestra disparos en violenta pelea en localidad entrerriana y buscan identificar al atacante

Un nuevo video permitió observar el momento exacto en que se produjo un disparo durante una pelea violenta ocurrida en San Jaime de la Frontera, lo que abrió nuevas líneas de investigación para esclarecer el hecho.

Las imágenes, analizadas cuadro por cuadro, mostraron a una persona efectuando un disparo en dirección al lugar donde se desarrollaba la agresión, en milésimas de segundo antes y después del impacto, publicó Tal Cual.

Violenta pelea en SAN JAIME: un nuevo video demuestra el momento del disparo ¿para persuadir? --video gentileza de Tal Cual Chajarí-- pic.twitter.com/PNoIMeIbd1 — ELONCE WEB (@ElonceW56269) March 24, 2026

Según trascendió, el autor del disparo fue denunciado, aunque hasta el momento no fue identificado formalmente. De acuerdo a fuentes consultadas, los propios denunciantes no habrían aportado datos precisos sobre su identidad.

Esta situación generó interrogantes en torno a si existía conocimiento previo entre las partes o temor a brindar información, lo que complejiza el avance de la causa.

Cómo se produjo la pelea

El hecho ocurrió durante la noche y madrugada del domingo, cuando un grupo de personas protagonizó una pelea en la vía pública, en cercanías de un kiosco.

De acuerdo a la reconstrucción, los involucrados habrían estado reunidos previamente, y en medio del conflicto uno de ellos llegó con un arma de fuego larga, cuya tipificación aún se intenta determinar mediante el análisis de cámaras de seguridad.

Fuentes indicaron que no se registraron personas heridas y que los disparos habrían sido realizados al aire con el objetivo de disuadir la agresión contra una persona que se encontraba en el suelo.

Tras el disparo, los participantes se dispersaron y la pelea finalizó, aunque una de las partes realizó una denuncia por el supuesto delito de abuso de armas.

Vecinos de la zona señalaron que el enfrentamiento se habría originado en un kiosco cercano, donde habitualmente se reúnen personas para jugar a las cartas e incluso realizar apuestas.

En ese contexto, no se descarta que una discusión vinculada a esa actividad haya derivado en la pelea y posterior intervención con arma de fuego, hecho que ahora es investigado por la Policía.