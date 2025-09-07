 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Intervino el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios

Se incendió una vivienda en Paraná y se produjeron graves daños materiales

Un incendio en Paraná afectó este domingo a una casilla ubicada en el fondo de una vivienda en calles Miguel David y 2 de Abril. Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para sofocar las llamas y evitar riesgos para los vecinos.

7 de Septiembre de 2025
Así quedó la vivienda.
Así quedó la vivienda. Foto: Bomberos Voluntarios.

REDACCIÓN ELONCE

Este domingo, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se trasladó hasta la intersección de Miguel David y 2 de Abril tras recibir el alerta por un incendio en Paraná que afectaba a una casilla ubicada en el fondo de una vivienda.

 

El fuego se propagó rápidamente en la pequeña construcción, lo que generó alarma entre los vecinos del barrio. Inmediatamente, el personal de Bomberos inició las tareas para controlar las llamas y asegurar el área, evitando que el siniestro se extendiera hacia otras casas linderas.

 

Foto: Bomberos Voluntarios.
Foto: Bomberos Voluntarios.

 

La labor de los efectivos fue clave para contener la situación. Tras varios minutos de trabajo con equipos de agua y herramientas específicas, lograron sofocar el incendio y reducir los riesgos de propagación.

 

Trabajo de los bomberos y seguridad de la zona

 

El operativo contó con la participación de una dotación equipada con cisternas y herramientas de ventilación. Una vez extinguido el fuego, los bomberos procedieron a revisar el interior de la casilla para detectar posibles reinicios del fuego y garantizar la seguridad del lugar.

 

Temas:

Incendio Vivienda Paraná
