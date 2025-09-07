Agente imputado por tentativa de femicidio fue dado de alta y trasladado a una celda

El agente policial Mariano Leonel Corvalán, de 38 años, recibió el alta médica el pasado viernes tras permanecer internado desde el 24 de agosto, día en que intentó quitarse la vida con su arma reglamentaria luego de dispararle a su pareja. El uniformado fue trasladado a una celda de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, ubicada en avenida Del Valle y Lavalle.

El funcionario está imputado por tentativa de femicidio contra Carolina Huck, de 31 años, quien continúa internada en una sala común del Hospital Centenario. La mujer sufrió un disparo en la zona del tórax y abdomen con un arma 9 milímetros, lo que le provocó lesiones internas y en la columna vertebral que la mantienen sin movilidad en sus piernas.

Corvalán permaneció una semana en la Unidad de Terapia Intensiva, donde los médicos redujeron la sedación tras observar una evolución favorable. Luego fue derivado a una sala general bajo estricta custodia policial, ya que el fiscal Jorge Gutiérrez había dispuesto su detención en el marco de la Investigación Penal Preparatoria.

El violento ataque ocurrió frente a la hija de la pareja

El hecho tuvo lugar en la noche del domingo 24 de agosto, cerca de las 21 horas, en la vivienda familiar situada en La Rioja y Gutenberg. Según confirmaron fuentes policiales, el ataque se produjo en presencia de la hija del matrimonio, una niña de cinco años.

Tras disparar contra Huck, el propio agresor dio aviso a la Policía y llamó al Hospital Centenario para solicitar una ambulancia de urgencia. Cuando el móvil del Servicio de Emergencias 107 llegó al domicilio, Corvalán colaboró con el personal en la carga de la víctima para su traslado.

Minutos más tarde, mientras un patrullero de la Comisaría Cuarta se acercaba al lugar, el agente intentó quitarse la vida disparándose en el rostro en la calle, frente a su vivienda. Fue trasladado de urgencia y logró sobrevivir a las heridas.

Estado actual de la víctima y proceso judicial

La víctima continúa internada en una sala común del Hospital Centenario, donde recibe atención médica por las graves lesiones ocasionadas por el disparo. Su pronóstico es reservado, ya que el proyectil afectó órganos internos y provocó una lesión en la médula que impide que pueda caminar.

Por su parte, el fiscal Jorge Gutiérrez avanza en la causa por tentativa de femicidio, en la que Corvalán quedó formalmente detenido. El agente permanecerá alojado en la dependencia policial hasta que se defina su situación procesal. (Con información de R2820)