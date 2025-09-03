Una selfie con la hija y un mensaje: se conocieron nuevos detalles del policía que baleó a su pareja y se disparó

Con el correr de las horas se van conociendo pormenores de lo sucedido el domingo 24 de agosto en la casa de calle Gutenberg y La Rioja, de Gualeguaychú, donde un policía de Entre Ríos disparó a su mujer, delante de la hija de ambos y luego intentó quitarse la vida.

Mariano Leonel Corvalán y su esposa Carolina Huck se recuperan en el Hospital Centenario y siguen con pronóstico reservado, aunque con algunas mejoras. La investigación penal no se ha detenido y entra en su etapa de pericias claves para determinar lo sucedido esa noche trágica.

Es por ello que el fiscal Gutiérrez ya solicitó al Juzgado de Garantías una serie de medidas sobre la víctima y su pequeña de 5 años que fue testigo de lo ocurrido con su madre.

El último parte médico indicó que la mujer de 31 años sigue alojada en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado, alimentándose por boca y aún con drenajes. En tanto Corvalán, a quien ya se lo despertó del coma farmacológico y se le retiró la asistencia mecánica respiratoria y se alimenta vía oral, evolucionó de forma favorable durante el fin de semana y en las últimas horas fue llevado a sala de cirugía y su estado es reservado.

Este hombre de 38 años se encuentra alojado en calidad de detenido. El sábado se le notificaron sus derechos y se lo mantiene con custodia policial, ya que el Ministerio del Interior de la Nación le negó al fiscal Gutiérrez la participación del personal de Gendarmería Nacional, aludiendo que la fuerza no tiene la logística ni el recurso humano para esa tarea.

En las últimas horas se conoció que Corvalán se sacó una selfie con su teléfono, junto a su pequeña hija, y la publicó en su estado de Whatsapp con la leyenda: “Papá siempre va a estar con vos”.

Esta publicación fue subida como historia a las 21.26 del domingo. No está certificado el horario del momento exacto en que Corvalán le disparó a Carolina Huck, pero lo que está confirmado es que a las 21.28, la víctima le envió un audio de Whatsapp a una amiga contándole que su esposo la había baleado.

Hay dos minutos de diferencia entre un hecho y otro que son claves para la causa y será materia de discusión en un posible juicio futuro sobre lo ocurrido en esos 120 segundos, pero para la investigación judicial actual la publicación de la foto se produjo luego del atentado a la mujer.

Mientras tanto, el fiscal Gutiérrez ya le requirió al Juzgado de Garantías la elaboración de dos pericias muy importantes. Por un lado, la entrevista de la psicóloga del Poder Judicial a la víctima para la confección del informe sobre las secuelas psicológicas y el stress postraumático; y por el otro la realización de la Cámara Gesell a la niña.

Esta pericia sobre la menor se podrá hacer luego que se obtenga la respuesta positiva por parte de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de Gualeguaychú, Gabriela Urrels, que debe velar por la situación física y psicológica. El Argentino dialogó con un familiar directo de la menor y confirmó que se encuentra en buen estado, pero sobre el hecho que presenció “lo tiene bloqueado” y “tampoco pregunta nada”.