Docente baleada por su pareja policía: “Pareciera que no va a poder caminar”, dijo fiscal

Docente baleada por policía. El 24 de agosto, en una vivienda de calle La Rioja casi Gutenberg de la ciudad de Guaaleguaychú, el sargento de policía Leonel Corvalán, de 38 años, disparó contra su pareja, Carolina Huck, y luego se dio un tiro en la mandíbula. Ambos siguen en el hospital Centenario y están saliendo de terapia intensiva.

Gutiérrez precisó sobre la joven: “Me dijeron que tendría secuelas físicas, pareciera que no va a poder caminar”.

El hombre fue pasado a una sala común, mientras que Carolina aún estaba en terapia intensiva, pero estaba previsto que en estas horas fuera retirada de ese sector.

“No era una relación normal”

Gutiérrez pudo obtener información a través del entorno más cercano sobre el contexto familiar y señaló que la relación ya presentaba dificultades. “Yo no he podido entrevistarla, pero sí hablar con algunos familiares y alguna persona allegada para ver cómo era todo antes de lo que pasó ese domingo”.

“A grandes rasgos, podría decir que no era una relación normal; lo tenemos encasillado como un caso de violencia de género”, sostuvo el fiscal y aclaró que “hoy no se discute que no fue un accidente. Tengo que probar el contexto de género”.

Un audio

Gutiérrez precisó además que cuentan con el audio de una persona, donde Carolina “dice que recibió un disparo y que se estaba muriendo”.

El fiscal indicó, en Radio Máxima, que formalmente la joven no manifestó haber sufrido violencia de género en oportunidades previas, sin embargo aclaró: “Que no exista formalmente una denuncia, no quiere decir que no hayan existido actos de violencia familiar o de género”.

El imputado todavía no declaró

Por otra parte, sobre el estado de Leonel Corvalán, el fiscal fijo que, según el asesoramiento del equipo psicológico del Hospital, “todavía no era el momento conveniente para que él hable, por ende tampoco puede recibir la declaración de imputado, hasta que esté en una sala común”.