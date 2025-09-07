 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Fatal accidente en la Autovía 19

Tragedia en Autovía 19: murió un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

El siniestro ocurrió en el kilómetro 5 de la Autovía 19, a la altura de Colonia San José. La víctima fue identificada como Salvador Passadore, jugador de Santa Fe Rugby Club. Otros dos compañeros resultaron heridos y permanecen internados en el hospital Cullen.

7 de Septiembre de 2025
Fatal accidente en la Autovía 19.
REDACCIÓN ELONCE

Un trágico accidente vial se produjo este sábado por la tarde en la Autovía 19, a la altura de Colonia San José, en jurisdicción de Santa Fe. El siniestro dejó como saldo la muerte de Salvador Passadore, un joven de 18 años y jugador de Santa Fe Rugby Club, quien viajaba como acompañante en la camioneta siniestrada.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas, en el kilómetro 5 de la traza, cuando una camioneta en la que se trasladaban tres jugadores de la categoría M19 impactó contra la parte trasera de un camión de carga. La colisión provocó gravísimos daños materiales y el fallecimiento en el acto de Passadore.

 

Dos jóvenes internados en el Cullen

 

Los otros dos ocupantes de la camioneta, también jugadores de Santa Fe Rugby, resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital José María Cullen, donde permanecen internados bajo observación médica. Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre su estado de salud.

 

El grupo de jóvenes regresaba a Santa Fe luego de disputar un partido en Rafaela, correspondiente a su división juvenil. La noticia generó conmoción en el club y en el ambiente del rugby santafesino.

 

Trabajos de emergencia y desvíos

 

Bomberos voluntarios, personal policial y servicios de emergencias trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito. Desde la Policía de Seguridad Vial informaron que la autovía quedó totalmente cortada en ambos sentidos.

 

Se estima que la interrupción del tránsito se prolongará durante al menos tres horas. Como rutas alternativas, las autoridades recomendaron utilizar la provincial 6 y la provincial 70 para evitar la zona del siniestro.

Una tragedia que enluta al deporte santafesino

 

La muerte de Salvador Passadore generó profundo dolor en Santa Fe Rugby Club, donde era parte activa de la división M19. En las próximas horas, la institución se pronunciará oficialmente para acompañar a la familia y a los compañeros del joven deportista.

 

La investigación del accidente quedó en manos de las autoridades judiciales y viales, que buscan determinar las causas de la colisión. (Con información de UnoSantaFe).

