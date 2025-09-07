Accidente de tránsito en la Ruta Nacional 11: un camión con lácteos cayó a la cuneta

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 11 ocurrió este domingo a la altura de Circunvalación Oeste, cuando un camión cargado con lácteos perdió el control y terminó en la cuneta. El chofer fue trasladado al Hospital Iturraspe con politraumatismos.

7 de Septiembre de 2025
Accidente de tránsito en la ruta 11.
Accidente de tránsito en la ruta 11. Foto: Aire de Santa Fe.

Un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 11 se registró este domingo por la tarde en la zona de Circunvalación Oeste, cerca de Santa Fe. El hecho ocurrió alrededor de las 16:20 horas, entre las localidades de Recreo y Candioti, y tuvo como protagonista a un camión que transportaba lácteos.

 

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el vehículo perdió el control por causas que aún se investigaban y terminó saliendo de la calzada hasta caer en la cuneta. La magnitud del impacto provocó un despliegue inmediato de personal de seguridad vial, bomberos y efectivos policiales para garantizar la asistencia.

 

El siniestro, aunque generó preocupación en la zona, no dejó víctimas fatales. Se precisó que el tránsito en ese sector de la ruta se vio parcialmente afectado durante los primeros minutos, hasta que se reordenó la circulación de vehículos.

 

El conductor fue trasladado al Hospital Iturraspe

 

Al lugar acudió una unidad del servicio de emergencias 107, que asistió al conductor del camión. El hombre presentaba politraumatismos, pero afortunadamente no registraba heridas de gravedad. Tras la atención inicial, fue trasladado al Hospital Iturraspe, donde quedó bajo observación médica. (Con información de Aire de Santa Fe)

 

Temas:

ruta 11 Accidente camión
