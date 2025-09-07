Conductor ebrio chocó su camioneta contra un surtidor de nafta en Buenos Aires: video

Un violento accidente se produjo en la madrugada de este sábado en la localidad bonaerense de San Bernardo, partido de La Costa. Una camioneta Ford Ranger roja, conducida por un ciudadano paraguayo, terminó incrustada contra un surtidor de una estación de servicio ubicada en la intersección de avenida Tucumán y Strobel.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana, cuando el conductor, acompañado por otras dos personas, perdió el control del vehículo y se desvió de su trayectoria hasta impactar con violencia en el establecimiento.

Conductor alcoholizado

De acuerdo con el canal de noticias A24, el chofer manejaba en estado de ebriedad, aunque no trascendió el resultado exacto del test de alcoholemia. La situación generó indignación entre los presentes y fue filmada por testigos.

Daños materiales y despliegue de seguridad

Pese a la magnitud del impacto, no hubo que lamentar víctimas ni heridos. Los destrozos fueron materiales e incluyeron al surtidor de la estación de servicio y a la propia camioneta.

El personal de la estación actuó de inmediato y cortó el suministro de combustible para evitar un posible incendio. Además, en el lugar trabajaron Bomberos voluntarios de San Bernardo, Defensa Civil, ambulancias del municipio, Protección Comunitaria y efectivos policiales, quienes se encargaron de asegurar la zona y colaborar con la limpieza de los escombros.

Tensión en el lugar

El dueño de la estación de servicio llegó tras ser notificado por sus empleados y, al ver la magnitud de los daños, increpó al conductor. Según se difundió en imágenes televisivas, le gritó “te voy a matar”, mientras otras personas intentaban calmarlo.

El episodio volvió a poner en debate la conducción bajo los efectos del alcohol y los riesgos que implica, especialmente en zonas urbanas donde las consecuencias podrían haber sido fatales.