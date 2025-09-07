Fatal incendio en conventillo de Buenos Aires: hallaron muerto a hombre en silla de ruedas

Un incendio consumió parte de un conventillo en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, dejando como saldo una víctima fatal. Las llamas tomaron la planta baja y el primer piso de la edificación, y los Bomberos hallaron un cuerpo calcinado en una silla de ruedas.
El hecho ocurrió en un complejo habitacional ubicado en el corazón de La Boca. Durante la madrugada de este domingo, el fuego se desató y se propagó rápidamente, afectando tanto la planta baja como el primer piso del conventillo.
En el lugar, donde residen aproximadamente 13 personas, los Bomberos de la Ciudad realizaron un arduo trabajo para controlar las llamas y, en medio del operativo, encontraron un cuerpo calcinado en una silla de ruedas. Hasta el momento no se difundieron datos sobre la identidad de la persona fallecida, según lo informado por Clarín.
Desde las primeras horas de este domingo, se desplegó un fuerte operativo en la zona de La Boca para manejar la emergencia. Personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y una gran cantidad de miembros del Same trabajan conjuntamente para sofocar las llamas y asistir a los afectados.
Hasta el momento, las autoridades no pudieron determinar qué fue lo que ocasionó este fatal incendio. La investigación está en curso para esclarecer las circunstancias que llevaron a que el fuego se desatara y consumiera parte de este conventillo.