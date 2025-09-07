 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Accidente en la Ruta Nacional 14

Conductor perdió el control de su camioneta y chocó contra baranda de un puente

Un accidente vial ocurrió, sobre el puente Yuquerí Grande. Una Ford F100 perdió el control tras pasar por un pozo y colisionó contra la baranda. Uno de los ocupantes fue trasladado al hospital Masvernat con lesiones.

7 de Septiembre de 2025
Accidente en Ruta 14 en Concordia.
Accidente en Ruta 14 en Concordia. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente de tránsito se registró este domingo al mediodía en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 252, sobre el puente Yuquerí Grande, en Concordia. El siniestro ocurrió alrededor de las 12:40, cuando una camioneta Ford F100 que circulaba en sentido sur-norte perdió el control y colisionó contra la baranda oeste del puente.

El vehículo quedó detenido sobre la cinta asfáltica en el carril rápido, lo que generó la intervención inmediata de personal de la Comisaría Frigorífico Yuquerí y de los servicios de emergencia.

 

 

Un lesionado trasladado al Masvernat

 

La camioneta era conducida por un ciudadano que viajaba acompañado por otro hombre. Este último sufrió un golpe en el pecho y en la cabeza, presentando además desorientación en espacio y tiempo, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Masvernat para su atención médica.

El conductor explicó a los efectivos policiales que, mientras regresaba a su domicilio, al cruzar el puente pasó sobre un pozo que provocó la rotura de una parte del vehículo, lo que derivó en la pérdida de control y el posterior choque.

 

Investigación de las causas

 

Las autoridades trabajan para determinar las condiciones en que se produjo el siniestro y evaluar el estado del puente, mientras se reitera la advertencia a los conductores que circulan por la Ruta 14, una de las más transitadas de la provincia.

Temas:

Choque Concordia ruta 14 accidente de tránsito camioneta
