Conductor perdió el control de su camioneta y chocó contra baranda de un puente

Un accidente de tránsito se registró este domingo al mediodía en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 252, sobre el puente Yuquerí Grande, en Concordia. El siniestro ocurrió alrededor de las 12:40, cuando una camioneta Ford F100 que circulaba en sentido sur-norte perdió el control y colisionó contra la baranda oeste del puente.

El vehículo quedó detenido sobre la cinta asfáltica en el carril rápido, lo que generó la intervención inmediata de personal de la Comisaría Frigorífico Yuquerí y de los servicios de emergencia.

Un lesionado trasladado al Masvernat

La camioneta era conducida por un ciudadano que viajaba acompañado por otro hombre. Este último sufrió un golpe en el pecho y en la cabeza, presentando además desorientación en espacio y tiempo, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Masvernat para su atención médica.

El conductor explicó a los efectivos policiales que, mientras regresaba a su domicilio, al cruzar el puente pasó sobre un pozo que provocó la rotura de una parte del vehículo, lo que derivó en la pérdida de control y el posterior choque.

Investigación de las causas

Las autoridades trabajan para determinar las condiciones en que se produjo el siniestro y evaluar el estado del puente, mientras se reitera la advertencia a los conductores que circulan por la Ruta 14, una de las más transitadas de la provincia.