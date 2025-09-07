Retuvieron el auto a un remisero ebrio que circulaba a alta velocidad sin luces

En la madrugada de este domingo, personal de la Comisaría Sexta de Concordia retuvo un automóvil que funcionaba como remis tras comprobar que su conductor estaba bajo los efectos del alcohol. El episodio se produjo en la intersección de Boulevard Ayuí y Eva Perón, cuando los efectivos advirtieron que un vehículo circulaba a gran velocidad y sin luces encendidas al ingresar al barrio La Bianca.

Al interceptar el rodado, un Chevrolet Prisma perteneciente a la empresa de remises “Del Centro”, los agentes constataron que el conductor, un hombre de 64 años, presentaba signos de ebriedad. Por esa razón, convocaron a personal de Tránsito Municipal para realizar el correspondiente control.

El test de alcoholemia confirmó las sospechas: el remisero ebrio registró 1,88 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor más de tres veces superior al permitido por la legislación vigente.

El procedimiento y las sanciones aplicadas

Ante el resultado positivo, las autoridades procedieron a labrar el acta de infracción N° 939735 y a disponer la retención inmediata del vehículo. El operativo estuvo a cargo del móvil policial 396 de la Comisaría Sexta, con intervención de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia.

La medida busca resguardar la seguridad vial y evitar riesgos mayores, dado que el rodado funcionaba como transporte de pasajeros. Fuentes oficiales subrayaron la gravedad del hecho, ya que el hombre de 64 años se encontraba prestando un servicio público de traslado en evidente estado de ebriedad.

El automóvil fue trasladado a dependencias correspondientes, mientras que el conductor quedó notificado de la infracción y sujeto a las sanciones administrativas que establece la normativa de tránsito en estos casos. (Con información de Diario Río Uruguay)