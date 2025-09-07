Murió un motociclista involucrado en un accidente en Concordia hace una semana

Murió un motociclista de 46 años que había estado involucrado en un accidente de tránsito la semana pasada en Concordia.
Fuentes policiales confirmaron a Elonce el fallecimiento del conductor de la Zanella 150 c.c. a las 13:20 horas, luego de permanecer una semana internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital Delicia Masvernat.
Se trató de una Zanella 150cc que circulaba por Defensa Sur en sentido este-oeste, que impactó de frente contra una Zanella 110cc que circulaba también por Defensa Sur en sentido oeste-este, al llegar a la altura de Tala y Diamante.
Según habían detallado, sufrió un accidente con una Zanella de 110 c.c., conducido por un conductor de 41 años que había sufrido escoriaciones en el rostro y fracturas en el fémur, tibia y peroné de la pierna derecha.
En el caso del fallecido, había llegado en un grave estado de salud, con politraumatismos que incluía una fractura de mandíbula. Tenía asistencia mecánica hasta que, este domingo, se produjo su deceso. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.
Otro accidente en Concordia
Este domingo, alrededor de las 13, un accidente de tránsito en Concordia dejó como saldo a un motociclista hospitalizado con lesiones en la pierna izquierda. El siniestro ocurrió en la intersección de calles Presidente Illia y Tavella, donde colisionaron un automóvil y una moto.
Según el parte policial, el vehículo involucrado fue un Chevrolet Clásico color gris, conducido por una mujer de 54 años, mientras que la motocicleta era una Honda Titán 150 cc al mando de un hombre de 46 años. Ambos circulaban por calle Tavella en dirección Sur-Norte cuando, al momento en que el auto giró a la derecha hacia Illia, se produjo el impacto con la moto que transitaba en el mismo sentido.
La colisión generó gran movimiento en la zona, por lo que intervino personal de la Comisaría Cuarta y efectivos de la División Policía Científica, quienes trabajaron en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro.
El motociclista resultó herido y fue trasladado al hospital
Tras el impacto, el motociclista sufrió heridas de consideración en su pierna izquierda, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Masvernat.