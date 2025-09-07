Detuvieron a un hombre acusado de golpear a su pareja y amenazarla con un arma

Un grave episodio de violencia de género conmocionó este sábado a la localidad de Hasenkamp, en el departamento Paraná. Personal de la comisaría local acudió a un domicilio tras recibir el llamado desesperado de una menor que pedía auxilio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre había agredido a su pareja con un hierro y posteriormente salió a perseguirla portando un arma de fuego. Ante la situación, el individuo fue interceptado cuando circulaba a bordo de su camioneta.

Secuestro del arma y detención

En el procedimiento, la Policía secuestró el arma de fuego junto con su cartuchera. El detenido fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedó alojado e imputado por los delitos de violencia de género, lesiones y abuso de arma, indicaron fuentes policiales.

Las autoridades judiciales intervinieron de inmediato para garantizar la seguridad de la víctima, en un hecho que vuelve a poner en relieve la urgencia de combatir este tipo de delitos en la provincia.