Policiales Grave hecho en Paraná Campaña

Detuvieron a un hombre acusado de golpear a su pareja y amenazarla con un arma

La Policía de Hasenkamp acudió a un domicilio tras el llamado de auxilio de una menor. Un hombre fue detenido acusado de atacar a su pareja con un hierro y perseguirla con un arma de fuego. Quedó alojado en Tribunales imputado por violencia de género, lesiones y abuso de arma.

7 de Septiembre de 2025
Grave hecho en Paraná Campaña.
Grave hecho en Paraná Campaña. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un grave episodio de violencia de género conmocionó este sábado a la localidad de Hasenkamp, en el departamento Paraná. Personal de la comisaría local acudió a un domicilio tras recibir el llamado desesperado de una menor que pedía auxilio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre había agredido a su pareja con un hierro y posteriormente salió a perseguirla portando un arma de fuego. Ante la situación, el individuo fue interceptado cuando circulaba a bordo de su camioneta.

Secuestro del arma y detención

 

En el procedimiento, la Policía secuestró el arma de fuego junto con su cartuchera. El detenido fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedó alojado e imputado por los delitos de violencia de género, lesiones y abuso de arma, indicaron fuentes policiales.

Las autoridades judiciales intervinieron de inmediato para garantizar la seguridad de la víctima, en un hecho que vuelve a poner en relieve la urgencia de combatir este tipo de delitos en la provincia.

Temas:

Violencia de género Hasenkamp policía
