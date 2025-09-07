 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Grave hecho de violencia en Paraná

Conflicto y enfrentamiento en barrio Capibá: afirman que hubo disparos contra mujeres y niños

Un enfrentamiento armado en calle 943, barrio Capibá, dejó a un hombre herido y generó pánico entre vecinos cuando el agresor también disparó hacia mujeres y niños que estaban en la vía pública. La Policía intervino en la zona.

7 de Septiembre de 2025
Balacera en barrio Capibá: disparos en la vía pública y tensión.
Balacera en barrio Capibá: disparos en la vía pública y tensión. Foto: (Reporte100.7).

REDACCIÓN ELONCE

Balacera en barrio Capibá. Un grave hecho de violencia se registró este sábado cerca de las 19 horas en el barrio Capibá de Paraná. En calle 943, a unos 30 metros de distancia entre viviendas enfrentadas, se produjo un tiroteo que terminó con un hombre herido en la pierna derecha y vecinos conmocionados.

 

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, un sujeto habría iniciado una balacera con un arma de fuego, alcanzando a otro hombre que debió ser asistido tras recibir un disparo en una de sus piernas.

 

Disparos

 

Lejos de detenerse, el agresor también habría disparado hacia un grupo de mujeres y niños que se encontraban en la vía pública. Según trascendió, las víctimas de este ataque serían familiares directos del hombre herido, lo que acrecentó la tensión en la zona.

 

La violenta secuencia generó pánico entre los vecinos del barrio, que rápidamente salieron a la calle ante la magnitud del hecho. La situación derivó en un fuerte despliegue policial, publicó Reporte100.7.

 

Intervención policial

 

Al lugar acudieron de inmediato varios móviles de la Comisaría 15 de Paraná, que trabajaron para contener la situación y asegurar la zona. La presencia de los uniformados se mantuvo debido a la concentración de vecinos y al clima de alta tensión en el barrio.

 

La investigación quedó a cargo de la Policía y de la Fiscalía en turno, que buscan establecer las causas que desencadenaron el violento enfrentamiento y dar con el responsable del ataque armado.

Temas:

Barrio Capibá disparos
