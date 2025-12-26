 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

El cronograma de pago de enero de jubilaciones, AUH y todas las asignaciones de ANSES

ANSES dio a conocer el cronograma de pagos de las jubilaciones, pensiones, AUH y demás prestaciones correspondientes al mes de enero. El detalle.

26 de Diciembre de 2025
Todos los pagos de enero de ANSES
Todos los pagos de enero de ANSES

ANSES dio a conocer el cronograma de pagos de las jubilaciones, pensiones, AUH y demás prestaciones correspondientes al mes de enero. El detalle.

ANSES difundió el cronograma de pagos correspondiente a enero de 2026 para jubilaciones y pensiones, abarcando tanto a quienes perciben el haber mínimo como a quienes reciben montos superiores.

 

El calendario también indica las fechas de cobro de asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, junto con las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento. Pensiones no contributivas y Prestación por Desempleo, organizados según el tipo de plan.

 

Todos los pagos de enero de ANSES

 

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

 

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

 

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

El bono extraordinario de $70.000 se suma a la jubilación mínima, PUAM y pensiones no contributivas, sin incluir aguinaldo este mes (ANSES)

 

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

 

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

 

En el caso específico de la Asignación por Maternidad, el monto se acredita el primer día de cobro correspondiente a cada terminación de documento.

 

Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

 

Para estas prestaciones, el pago no depende de la terminación del documento.

 

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

 

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas

Todas las terminaciones de DNI: entre el 9 de enero y el 12 de febrero

 

Prestación por desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

 

Prestación por desempleo Plan 2

Todas las terminaciones de DNI: del 6 al 12 de enero

 

Temas:

jubilaciones pensiones AUH asignaciones Anses cronograma de pagos
